ການປະເມີນຜົນຂອງກອງທັບ ສະຫະລັດ ທີ່ຖືກຮົ່ວໄຫຼອອກມາເວົ້າວ່າ ກອງທັບ ຈີນ ອາດສົ່ງໂດຣນສອດແນມທີ່ສາມາດບິນໃນລະດັບສູງອອກໃນໄວໆນີ້ ທີ່ມັນຈະເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວເໜືອສຽງຢ່າງໜ້ອຍສາມເທົ່າ, ໜັງສືພິມ ວໍຊິງຕັນ ໂພສ໌ ໄດ້ລາຍງານເມື່ອແລງວັນອັງຄານວານນີ້.
ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວໄດ້ອ້າງເຖິງເອກະສານລັບຈາກອົງການສືບລັບຂໍ້ມູນດ້ານພູມສາດແຫ່ງຊາດ.
ເອກະສານດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງອົງການ ຣອຍເຕີ ບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນ ຫຼື ລະບຸຢ່າງເປັນເອກະລາດ, ປະກອບມີພາບຈາກດາວທຽມວັນທີ 9 ສິງຫາ ທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໂດຣນສອດແນມຕິດຈະຫຼວດ WZ-8 ສອງໜ່ວຍ ຢູ່ຖານທັບອາກາດໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຈີນ, ປະມານ 560 ກິໂລແມັດໃນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຫ່າງຈາກນະຄອນ ຊຽງໄຮ, ອີງຕາມໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວ.
ການປະເມີນຜົນ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນ ຈີນ “ແນ່ນອນທີ່ສຸດ” ໄດ້ສ້າງຍານພາຫະນະທາງອາກາດທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບລຳທຳອິດຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ຖານທັບນັ້ນ, ເຊິ່ງຕົກຢູ່ພາຍໃນກອງບັນຊາການພາກຕາເວັນອອກ, ທີ່ເປັນສາຂາຂອງກອງທັບ ຈີນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບການອ້າງເອົາອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງ ຈີນ ໃນ ໄຕ້ຫວັນ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ຕອບຕໍ່ການຂໍຄຳເຫັນໃນທັນທີ. ລັດຖະບານ ຈີນ ກໍບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຂໍຄຳເຫັນໃນທັນທີ.
ໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນ ໂພສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈາກແຟ້ມພາບຄວາມລັບຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ຖືກເອົາລົງໃນແອັບພລີເຄຊັ້ນສົ່ງຂໍ້ຄວາມຊື່ວ່າ Discord, ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າກະທຳໂດຍສະມາຊິກຂອງໜ່ວຍພິທັກອາກາດແຫ່ງຊາດ ແມສຊາຈູເຊັດສ໌, ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບກຸມອາທິດແລ້ວນີ້.
ອົງການ FBI ເມື່ອວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຈັບທ້າວ ແຈັກ ດັກກລາສ໌ ເທເຊຣາ, ອາຍຸ 21 ປີທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງໜ່ວຍພິທັກອາກາດແຫ່ງຊາດ ສະຫະລັດ, ກ່ຽວກັບ ການຮົ່ວໄຫຼເອກະສານລັບ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ວໍຊິງຕັນ ແລະ ບັນດາພັນທະມິດໃນທົ່ວໂລກອັບອາຍຂາຍໜ້າ.