ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານ "ຮູ້ສຶກແປກໃຈ" ທີ່ໄດ້ຮູ້ວ່າ ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານພົບເຫັນເອກະສານບັນທຶກຂອງລັດຖະບານຢູ່ໃນຫ້ອງການໃນອະດີດຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ອົງການຄົ້ນຄວ້າແຫ່ງນຶ່ງ ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ແລະກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າ ມີຂໍ້ມູນຫຍັງແດ່ຢູ່ໃນເອກະສານລັບເຫລົ່ານັ້ນ.
“ທະນາຍຄວາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຖາມວ່າເຂົາເຈົ້າມີເອກະສານຫຍັງແດ່. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເອົາກ່ອງເອກະສານເຫລົ່ານັ້ນມອບໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການເກັບເອກະສານແຫ່ງຊາດ, ແລະພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນການ ທົບທວນຄືນ, ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະສໍາເລັດລົງໃນໄວໆນີ້ ແລະຈະມີລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃນຕອນນັ້ນ" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໄບເດັນກ່າວຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວຢູ່ນະຄອນຫລວງເມັກຊິໂກ ຊີຕີ້ ຮ່ວມກັບປະທານາທິບໍດີເມັກຊິໂກ, ທ່ານອັງເດຣ ມານຸຍແອລ ໂລເປສ ໂອເບຣດໍ (Andrés Manuel López Obrador) ແລະນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີການາດາ, ທ່ານຈັສຕິນ ທຣູໂດ (Justin Trudeau) ພາຍຫຼັງການພົບປະກັນຂອງພວກເພິ່ນ.
ໃນວັນຈັນຜ່ານມາ, ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໄບເດັນ ເປີດເຜີຍວ່າ ໃນເດືອນ ພະຈິກ ມີເອກະສານຊຸດນຶ່ງທີ່ເຮັດຂຶ້ນໃນຕອນທີ່ທ່ານໄບເດັນ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍ ດີ ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີບາງອັນເປັນເອກະສານລັບ ຖືກພົບເຫັນຢູ່ຫ້ອງການຢູ່ທີ່ສູນກາງເພັນໄບເດັນ (Penn Biden) ສຳລັບດ້ານການທູດ ແລະການພົວພັນໂລກ ຫລື (Center for Diplomacy and Global Engagement) ເຊິ່ງເປັນສະຖາບັນທີ່ ເອີ້ນຊື່ຕາມທ່ານໄບເດັນ ແລະມີການເຊື່ອມໂຍງກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ເພນຊີລເວເນຍ ທີ່ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ທ່ານໄບເດັນໄດ້ໃຊ້ຫ້ອງການນັ້ນ ໃນລະຫວ່າງປີ 2017 ຫາ 2020.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ໃຫ້ເລີ້ມມີການສອບຖາມ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ທ່ານໄມຄ໌ ເທີນເນີ ຜູ້ທີ່ກຳລັງເຂົ້າມາເປັນປະທານດ້ານການສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳ ໃນ ວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍຫາຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ, ທ່ານແອວຣີລ ເຮນສ໌ (Avril Haines) ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ "ທົບທວນຄືນ ແລະປະເມີນ ຄວາມເສຍຫາຍໃນທັນທີ. "
ທ່ານເທີນເນີ ກ່າວວ່າ ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄບເດັນລະເມີດກົດ ໝາຍທີ່ປົກປ້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ລວມທັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສືບລັບ ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບົດບັນທຶກຂອງປະທານາທິບໍດີ, ເຊິ່ງເປັນກົດໝາຍສອງຢ່າງ ທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳໃຊ້ເປັນບ່ອນອ້າງອີງວ່າ ເປັນພື້ນຖານຂອງການເຂົ້າຄົ້ນເຮືອນ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຢູ່ບ່ອນຕາກອາກາດ ມາ-ອາ-ລາໂກ (Mar-a-Lago) ທີ່ລັດຟລໍຣີດາ ໃນປີກາຍນີ້. ທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດຄຳຮ້ອງຂອງຫ້ອງການເກັບມ້ຽນເອກະສານແຫ່ງຊາດ ມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນທີ່ບອກວ່າໃຫ້ມອບເອ ກະສານລັບ ທີ່ສົງໄສວ່າມີຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງທ່ານນັ້ນ ຈົນກວ່າ ມີການເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການເອັຟບີໄອ (FBI) ໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ພົບ ເຫັນເອກະສານຫຼາຍຮ້ອຍສະບັບ ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີຫຼາຍສິບສະບັບເປັນເອກະສານລັບທີ່ສຸດ.