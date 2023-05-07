ທະນາຍຄວາມຂອງອະດີດນັກບິນລົບສະຫະລັດ ຕໍ່ສູ້ກັບການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນຂອງທ່ານ ຈາກອອສເຕຣເລຍ

ການກະທຳຜິດທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ໂດຍອົງການສືບລັບດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງອອສເຕຣເລຍ ອາດຢຸດຢັ້ງ ການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ທີ່ເປັນອະດີດນັກບິນລົບຄົນນຶ່ງ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ເຮັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ທະຫານຈີນ. ທ່ານ ແດນຽລ ດັກແກນ (Daniel Duggan) ອາຍຸ 54 ປີ ຕ້ອງການໃຫ້ສານໃນນະຄອນຊີດນີ ໂຈະການດຳເນີນຄະດີຕໍ່ລາວ ໄວ້ຊົ່ວຄາວ ຈົນກວ່າການສືບສວນຂອງອົງການກວດກາ ສືບລັບດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອອສເຕຣເລຍ ຈະສິ້ນສຸດລົງ. ຟີລ ເມີເຊີ (Phil Mercer) ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ ຈາກນະຄອນຊີດນີ ເຊິ່ງອາດນາສັກ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ທ່ານ ແດນຽລ ດັກແກນ (Daniel Duggan) ຝຶກອົບຮົມນັກບິນລົບຂອງຈີນ ໂດຍການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມການສົ່ງອອກອາວຸດ. ອະດີດນັກບິນມາຣີນທ່ານນີ້ ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂຕ ນັບຕັ້ງແຕ່ຖືກຈັບໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ໃນລັດ New South Wales ຂອງອອສເຕຣເລຍ.
ທະນາຍຄວາມຂອງລາວໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ລາວເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຂອງອົງການສືບລັບດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງອອສເຕຣເລຍ ແລະໄດ້ອ້າງວ່າອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ "ຫຼອກລໍ້" ທ່ານ ດັກແກນ ໃຫ້ອອກຈາກຈີນ ກັບຄືນມາອອສເຕຣເລຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລາວໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວ ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານ ດັກແກນ ໄດ້ສະໝັກວຽກຂອງລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ ໃນດ້ານການບິນ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຜ່ານການຮັບຮອງດ້ານຄວາມປອດໄພ, ເຊິ່ງກໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸ ມັດໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແຕ່ໄດ້ຖືກຍົກເລີກ ໃນເວລາບໍ່ດົນ ຫຼັງຈາກທີ່ລາວ ກັບຄືນໄປອອສເຕຣເລຍ.
ທີມງານດ້ານກົດໝາຍຂອງລາວ ຕ້ອງການໃຫ້ຄະດີສົ່ງຕົວຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ຢຸດຕິລົງ ໃນຂະນະທີ່ການສອບສວນເອກະລາດ ແມ່ນດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ບັນຊາການສືບລັບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເຊິ່ງກວດສອບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 6 ອົງການສືບລັບຂອງອອສເຕຣເລຍ.
ທະນາຍຄວາມຂອງອະດີດນັກບິນມາຣີນສະຫະລັດ ແມ່ນທ່ານເດນນິສ ມິຣາລິສ (Dennis Miralis). ທ່ານກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ນອກສານໃນນະຄອນ ຊິດນີ ໃນວັນຈັນນີ້ ວ່າ ຄະດີນີ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອະດີດນັກບິນມາຣີນຂອງສະຫະລັດທ່ານນີ້.
ທ່ານ ມິຣາລິສ (Miralis) ໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ທ່ານ ແດນ ຮູ້ສຶກຖືກກະທົບກະເທືອນທາງດ້ານຈິດໃຈຢ່າງສິ້ນເຊີງ ຈາກຜົນກະທົບທີ່ຍັງຄົງສືບຕໍ່ ມີຕໍ່ ລູກ ແລະຄອບຄົວຂອງລາວ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍທີເລື່ອງນີ້ ຍັງຕ້ອງໃຊ້ເວລາອີກໄລຍະນຶ່ງ ກ່ອນທີ່ຈະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້. ທ່ານ ແດນ ຮູ້ດີວ່າ ທຸກຂັ້ນຕອນທີ່ກຳລັງດຳເນີນໄປນັ້ນ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຮັບ ປະກັນສິດທິ ແລະປົກປ້ອງທ່ານ ແລະເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍທີ່ສຸດ ໃຫ້ທ່ານສາມາດເອົາຊະນະຄໍາຮ້ອງຂໍການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ຈາກສະຫະລັດ."
ອະດີດນັກບິນມາຣີນທ່ານນີ້ ເປັນພົນລະເມືອງອອສເຕຣເລຍ ທີ່ໄດ້ປະຖິ້ມສັນຊາດສະຫະລັດຂອງຕົນ.
ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ບໍ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍໃດໆ ແລະ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ກຳລັງຝຶກອົບຮົມພົນລະເຮືອນຂອງຈີນ ບໍ່ແມ່ນນັກບິນທະຫານ.
ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ອະນຸມັດຄຳຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ສົ່ງຕົວຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນຂອງທ່ານ ໃນເກືອບ 4 ເດືອນກ່ອນ.
ຜູ້ພິພາກສາສານ ໃນນະຄອນຊິດນີ ຈະຕັດສິນວ່າ ທ່ານ ດັກແກນ (Duggan) ມີສິດໄດ້ຮັບການສົ່ງຕົວຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ມາສະຫະລັດ ເພື່ອປະເຊີນກັບຂໍ້ຫາທາງອາຍາ ຫຼືບໍ່.
ຄໍາຮ້ອງໂດຍທີມງານກົດຫມາຍຂອງທ່ານ ສໍາລັບການໂຈະການດໍາເນີນຄະດີ ມີກໍານົດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ໃນເດືອນກໍລະກົດນີ້.
ທະນາຍຄວາມຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດກ່າວວ່າ ພວກເຂົາຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ "ຄຳສັ່ງຂອງສານເພື່ອໃຫ້ຢຸດເຊົາການດຳເນີນການທາງດ້ານກົດໝາຍຫຼືທີ່ເອີ້ນວ່າ stay application.
ໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນມານີ້, ອອສເຕຣເລຍ, ສະຫະລັດ ແລະອັງກິດ ໄດ້ເລີ້ມການປາບປາມບັນດາອະດີດນັກບິນທະຫານ ທີ່ໄດ້ຖືກວ່າຈ້າງໂດຍຈີນ.