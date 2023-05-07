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ທະນາຍຄວາມຂອງອະດີດນັກບິນລົບສະຫະລັດ ຕໍ່ສູ້ກັບການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນຂອງທ່ານ ຈາກອອສເຕຣເລຍ

  • ຟີລ ເມີຣເຊີ
ແຟ້ມພາບ - ທ່ານເດນນິສ ມິຣາລິສ (Dennis Miralis), ທະນາຍຄວາມຂອງອະດີດນັກບິນກອງທັບສະຫະລັດ ແດນຽລ ດັກແກນ (Daniel Duggan), ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ນອກສານໃນນະຄອນຊິດນີ ຂອງອອສເຕຣເລຍ ໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ 2022, ທີ່ຢູ່ໃນພາບນີ້ແມ່ນນໍາມາຈາກວີດີໂອ

ການກະທຳຜິດທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ໂດຍອົງການສືບລັບດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງອອສເຕຣເລຍ ອາດຢຸດຢັ້ງ ການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ທີ່​ເປັນອະດີດນັກບິນລົບຄົນນຶ່ງ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ເຮັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ທະຫານຈີນ. ທ່ານ ແດນຽລ ດັກແກນ (Daniel Duggan) ອາຍຸ 54 ປີ ຕ້ອງການໃຫ້ສານໃນນະຄອນຊີດນີ ໂຈະການດຳເນີນຄະດີຕໍ່ລາວ ໄວ້ຊົ່ວຄາວ ຈົນກວ່າການສືບສວນຂອງອົງການກວດກາ ສືບລັບດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອອສເຕຣເລຍ ຈະສິ້ນສຸດລົງ. ຟີລ ເມີເຊີ (Phil Mercer) ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ ຈາກນະຄອນຊີດນີ ເຊິ່ງອາດນາສັກ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສະຫະລັດ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາວ່າ ​ທ່ານ ແດນຽລ ດັກແກນ (Daniel Duggan) ຝຶກ​ອົບຮົມ​ນັກ​ບິນລົບ​ຂອງ​ຈີນ ​ໂດຍ​ການ​ລະ​ເມີດ​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ອາວຸດ. ອະດີດ​ນັກ​ບິນມາຣີນທ່ານ​ນີ້ ​ໄດ້​ຖືກ​ຄວບຄຸມໂຕ ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຖືກ​ຈັບ​ໃນ​ເດືອນ​ຕຸລາທີ່​ຜ່ານ​ມາ ໃນລັດ New South Wales ຂອງ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ.

ທະນາຍຄວາມຂອງລາວໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ລາວເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຂອງອົງການສືບລັບດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງອອສເຕຣເລຍ ແລະໄດ້ອ້າງວ່າອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ "ຫຼອກລໍ້" ທ່ານ ດັກແກນ ໃຫ້ອອກຈາກຈີນ ກັບຄືນມາອອສເຕຣເລຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລາວໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຕົວ ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງສະຫະລັດ.

ທ່ານ ດັກແກນ ໄດ້ສະໝັກວຽກຂອງລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ ໃນດ້ານການບິນ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຜ່ານການຮັບຮອງດ້ານຄວາມປອດໄພ, ເຊິ່ງ​ກໍ່ໄດ້​ຮັບ​ການອະນຸ ມັດ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ ແຕ່​ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ເລີກ ​ໃນ​ເວລາບໍ່ດົນ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ລາວ ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ອອສເຕຣເລຍ.

ທີມງານດ້ານກົດໝາຍຂອງລາວ ຕ້ອງການໃຫ້ຄະດີສົ່ງຕົວຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ຢຸດຕິລົງ ໃນຂະນະທີ່ການສອບສວນເອກະລາດ ແມ່ນດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ບັນຊາການສືບລັບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເຊິ່ງກວດສອບການເຄື່ອນໄຫວຂອງ 6 ອົງການສືບລັບຂອງອອສເຕຣເລຍ.

ທະນາຍຄວາມຂອງອະດີດນັກບິນມາຣີນສະຫະລັດ ແມ່ນທ່ານເດນນິສ ມິຣາລິສ (Dennis Miralis). ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ ​ຢູ່​ນອກ​ສານ​ໃນ​ນະຄອນ ຊິດນີ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນນີ້ ​ວ່າ ຄະດີ​ນີ້​ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອະດີດນັກບິນມາຣີນຂອງສະຫະລັດທ່ານນີ້.

ທ່ານ ມິຣາລິສ (Miralis) ໄດ້ກ່າວວ່າ:

“ທ່ານ ແດນ ຮູ້ສຶກຖືກກະທົບກະເທືອນທາງດ້ານຈິດໃຈຢ່າງສິ້ນເຊີງ ຈາກຜົນກະທົບທີ່ຍັງຄົງສືບຕໍ່ ມີຕໍ່ ລູກ ແລະຄອບຄົວຂອງລາວ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍທີເລື່ອງນີ້ ຍັງຕ້ອງໃຊ້ເວລາອີກໄລຍະນຶ່ງ ກ່ອນທີ່ຈະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້. ທ່ານ ແດນ ຮູ້ດີວ່າ ທຸກຂັ້ນຕອນທີ່ກຳລັງດຳເນີນໄປນັ້ນ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຮັບ ປະກັນສິດທິ ແລະປົກປ້ອງທ່ານ ແລະເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອໍານວຍທີ່ສຸດ ໃຫ້ທ່ານສາມາດເອົາຊະນະຄໍາຮ້ອງຂໍການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ຈາກສະຫະລັດ."

ອະດີດ​ນັກ​ບິນ​ມາຣີນທ່ານ​ນີ້​ ເປັນ​ພົນລະ​ເມືອງ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ທີ່​ໄດ້​ປະ​ຖິ້ມ​ສັນຊາດ​ສະຫະລັດຂອງຕົນ.

ທ່ານ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ວ່າ ​ບໍ່​ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ກົດໝາຍ​ໃດໆ ​ແລະ ​ກ່າວ​ວ່າ ​ທ່ານ​ໄດ້​ກຳລັງຝຶກ​ອົບຮົມ​ພົນລະ​ເຮືອນ​ຂອງ​ຈີນ ບໍ່​ແມ່ນ​ນັກ​ບິນ​ທະຫານ.

ລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ອະນຸມັດຄຳຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ສົ່ງຕົວຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນຂອງທ່ານ ໃນເກືອບ 4 ເດືອນກ່ອນ.

ຜູ້ພິພາກສາສານ ໃນນະຄອນຊິດນີ ຈະຕັດສິນວ່າ ທ່ານ ດັກແກນ (Duggan) ມີສິດໄດ້ຮັບການສົ່ງຕົວຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ມາສະຫະລັດ ເພື່ອປະເຊີນກັບຂໍ້ຫາທາງອາຍາ ຫຼືບໍ່.

ຄໍາຮ້ອງໂດຍທີມງານກົດຫມາຍຂອງທ່ານ ສໍາລັບການໂຈະການດໍາເນີນຄະດີ ມີກໍານົດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ໃນເດືອນກໍລະກົດນີ້.

ທະນາຍຄວາມຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດກ່າວວ່າ ພວກເຂົາຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ "ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ສານ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຢຸດ​ເຊົາ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ຫຼືທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ stay application.

ໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນມານີ້, ອອສເຕຣເລຍ, ສະຫະລັດ ແລະອັງກິດ ໄດ້​ເລີ້ມການປາບປາມບັນດາອະດີດນັກບິນທະຫານ ທີ່ໄດ້ຖືກວ່າຈ້າງໂດຍຈີນ.

ອ່ານບົດລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດຕື່ມ

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