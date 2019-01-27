ທະນາຍຄວາມຊາວ ປາກິສຖານ ຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຫຼົບໜີເຂົ້າໄປໃນປະເທດ ໂຮນລັງ ຫຼັງ
ຈາກໄດ້ເປັນທະນາຍໃຫ້ຊາວ ຄຣິສຕຽນ ຄົນນຶ່ງຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາດູໝິ່ນສາສະໜານັ້ນ ຈະ
ເດີນທາງກັບປະເທດ ປາກິສຖານ.
ທະນາຍຄວາມ ໄຊຟູລ ມາລຸກ ໄດ້ປະກາດວ່າທ່ານຈະເດີນທາງກັບ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ
ການໃຫ້ປາກຄຳຂອງລູກຄວາມຂອງລາວ ນາງ ເອເຊຍ ບີບີ, ໃນສານສູງສຸດ ໃນວັນທີ
29 ມັງກອນ. ການດຳເນີນການໃນວັນອັງຄານຈະມາເຖິງນີ້ຈະຕັດສິນການອຸທອນຕໍ່
ການຕັດສິນບໍ່ມີຄວາມຜິດຂອງນາງ ບີບີ ເຊິ່ງໄດ້ເປັນບັນຫາໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ
ຫຼັງຈາກລາວໄດ້ຖືກຂັງຄຸກຫຼາຍປີ ພາຍໃຕ້ການຕັດສິນປະຫານຊີວິດ.
ທ່ານ ມາລຸກ ໄດ້ໜີອອກຈາກປະເທດປີກາຍນີ້ ເມື່ອຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ລຸນຫຼັງ
ການຕັດສິນວ່ານາງ ບີບີ ບໍ່ມີຄວາມຜິດ ແລະ ທ່ານຖືກຂົ່ມຂູ່ເອົາຊີວິດ.
ນາງ ບີບີ, ຜູ້ນັບຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ, ຖືກຕັດສິນມີຄວາມຜິດ ກ່ຽວກັບ ການດູໝິ່ນ
ສາສະໜາໃນປີ 2010 ຫຼັງຈາກການບໍ່ເຫັນດີກັນກັບເພື່ອນບ້ານຂອງລາວ ເຊິ່ງລາວ
ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ດູໝິ່ນສາສະໜາອິສລາມ. ລາວໄດ້ຖືກຕັດສິນປະຫານຊີວິດ
ແລະ ໄດ້ຢູ່ໃນຄຸກດົນກວ່າ 7 ປີ ກ່ອນສານສູງສຸດໄດ້ຕັດສິນວ່າລາວບໍ່ມີຄວາມຜິດປີ
ກາຍນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ