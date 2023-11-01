ການຈັບກຸມທະນາຍຄວາມ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດແຄ້ນ ຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂອງໄວໜຸ່ມຊາວອີຣ່ານ

ການຈັບກຸມໂຕທະນາຍຄວາມສິດທິຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ຊາວອີຣ່ານ ໄດ້ເພີ້ມຄວາມຄຽດແຄ້ນຂອງກຸ່ມສິດທິມະນຸດ ຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ຍິງໄວໜຸ່ມຄົນນຶ່ງ ທີ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວກ່າວວ່າ ຖືກຕຳຫລວດດ້ານສິນທຳ ຂອງເຕຮະຣ່ານ ທຸບຕີຈົນຕາຍ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AFP.
ທ່ານນາງ ນາສຣິນ ໂຊຕູເດ (Nasrin Sotoudeh), ອາຍຸ 60 ປີ, ໄດ້ຖືກຈັບ ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໃນນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ຢູ່ໃນງານສົບຂອງນາງ ອາມິຕາ ເກີຣາວານ (Armita Garawand), ອາຍຸ 17 ປີ, ເຊິ່ງສື່ມວນຊົນ ຂອງລັດຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ລາຍງານການເສຍຊີວິດຂອງນາງ ໃນທ້າຍອາທິດຫຼັງ ຈາກຢູ່ໃນອາການໂຄມ່າ ເປັນເດືອນ.
ນາງເກີຣາວານ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດໃນເຫດການເທິງລົດໄຟໃຕ້ດິນຂອງ ເຕຫະຣ່ານ ໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ ເຊິ່ງນັກເຄື່ອນໄຫວໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເປັນການ ຜິດຖຽງກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຍິງທີ່ໄດ້ຈັບກຸມນາງ ຍ້ອນບໍ່ໃສ່ຜ້າປົກຫົວຂອງ ອິສລາມ ຕາມຂໍ້ບັງຄັບ.