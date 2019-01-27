ທະນາຍຄວາມຄົນນຶ່ງສຳລັບກຳມະກອນສິບສອງຄົນຢູ່ສະໂມສອນ ກັອຟ ແຫ່ງນຶ່ງຂອງ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນລັດ ນິວຢອກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າ ສະຫະລັດ ຢ່າງຜິດ
ກົດໝາຍນັ້ນກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກໄລ່ອອກໃນເດືອນນີ້ ເຖິງແມ່ນພວກຜູ້ບໍລິຫານຈະ
ຮູ້ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາກໍຕາມ, ທະນາຍຄວາມຄົນນຶ່ງ
ສຳລັບພວກກຳມະກອນດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າໃນວັນເສົາວານນີ້.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຕໍ່ວ່າພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າປະ
ເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍໃນລະຫວ່າງການປິດລັດຖະບານນັ້ນ, ຜູ້ບໍລິຫານຄົນນຶ່ງຢູ່ສະໂມ
ສອນ ກັອຟ ແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນເມືອງເວັສເຊັສເຕີ ໄດ້ເອີ້ນພວກກຳມະກອນ
ສິບສອງຄົນດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໄປໃສ່ຫ້ອງເທື່ອລະຄົນໃນວັນທີ 18 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ
ໄດ້ໄລ່ເຂົາເຈົ້າອອກຈາກວຽກ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທະນາຍຄວາມ ອານິບາລ
ໂຣເມໂຣ.
ຫຼາຍຄົນໃນນັ້ນໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ສະໂມສອນດັ່ງກ່າວເປັນສິບປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ແລະ
ພວກຜູ້ບໍລິຫານກໍຮູ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົ່ງເອກະສານປອມ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈ.
ການໄລ່ອອກດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກພວກກຳມະກອນຢູ່ສະໂມສອນ ກັອຟ ອີກແຫ່ງ
ນຶ່ງຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນລັດ ນິວເຈີຊີ ໄດ້ອອກມາເວົ້າໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ພວກຜູ້ບໍລິ
ຫານຢູ່ທີ່ນັ້ນໄດ້ຈ້າງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍທີ່ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາໃນປະເທດຢ່າງຜິດກົດ
ໝາຍ, ແລະ ຍັງໄດ້ຊ່ວຍຮັບເອົາເອກະສານປອມຕ່າງໆດ້ວຍ.
ການປາບປາມໃນສະໂມສອນລັດ ນິວຢອກ ນັ້ນແມ່ນໄດ້ຖືກລາຍງານທຳອິດໂດຍໜັງ
ສືພິມ ວໍຊິງຕັນ ໂພສ.
ຂໍ້ຄວາມທີ່ພະຍາຍາມຫາເນື້ອໃນ ແມ່ນໄດ້ຖືກປະໄວ້ກັບອົງການຂອງທ່ານ ທຣຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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