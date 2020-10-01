ສະມາຊິກສະພາ ເຕືອນວ່າ ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ປັບຕົວ ເພື່ອຮັບມື ກັບການຂົ່ມຂູ່ ທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ຈາກຈີນ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກຈີນ ໂດຍເວົ້າວ່າ ວໍຊິງ
ຕັນບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດເບິ່ງປັກກິ່ງ ໃນຂະນະທີ່ຈີນພວມຈະກາຍ ເປັນມະຫາອຳ
ນາດໂລກ.
ຄວາມເປັນຫ່ວງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ສະແດງອອກຢູ່ໃນ ລາຍງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ 2 ສະບັບ
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍໄດ້ຕຳນິບັນດາອົງການສືບລັບ ແລະຜູ້ເຮັດນະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ຍຶດ
ໝັ້ນມາດົນນານເກີນໄປກ່ຽວກັບຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ການເພີ້ມການຄ້າ ແລະການເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັນກັບຈີນທີ່ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ປັກກິ່ງປະຕິບັດຕົນສອດຄ່ອງກັບຫຼັກຄຸນຄ່າຂອງປະເທດ
ຕາເວັນຕົກ.
ແທນທີ່ຈະເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ລາຍງານໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ ສະຫະລັດກຳລັງດິ້ນລົນ ເພື່ອຕ້ານຄືນ
ໃນຂະນະທີ່ຕົນພວມປະເຊີນໜ້າກັບອັນຕະລາຍທີ່ແທ້ຈິງໃນການທີ່ ຈະຖືກແທນໂດຍ
ຈີນ ຢູ່ໃນເວທີໂລກ.
ອີງຕາມລາຍງານລັບທີ່ໄດ້ມີການແກ້ໄຂແລະຖືກນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ
ໃນຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາຕໍ່າກ່າວວ່າ “ມີຄວາມສ່ຽງສູງ.”
ລາຍງານກ່າວວ່າ “ການຂາດໃນການປັບປຸງການນຳຊັບພະຍາກອນຄືນໃໝ່ ທີ່ສຳຄັນ
ນັ້ນ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ແລະປະຊາຄົມສືບລັບຈະບໍ່ສາມາດບັນ ລຸຜົນທີ່ຕ້ອງການ
ເພື່ອຊຸກຍູ້ການສືບຕໍ່ໃນການແຂ່ງຂັນຂອງສະຫະລັດກັບຈີນ ຢູ່ໃນເວທີໂລກ ພາຍໃນ
ເວລາຫຼາຍທົດສະວັດຈະມາເຖິງນີ້.”
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