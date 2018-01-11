ສະມາຊິກ ສະພາ ສະຫະລັດ ປະເຊີນໜ້າກັບເສັ້ນຕາຍ ເລື່ອງ ງົບປະມານ ແລະການຕົກລົງເລື່ອງຄົນເຂົ້າເມືອງ

ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ແມ່ນບໍ່ມີເວລາ ທີ່ຈະຕົກລົງກ່ຽວກັບແຜນການທີ່ຈະອະນຸມັດ
ການໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບລັດຖະບານແລະບັນລຸການຕົກລົງເລື່ອງຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງທັງ
ສອງພັກ.
ການຕໍ່ສູ້ກັນເລື່ອງງົບປະມານອາດນຳໄປສູ່ການປິດລັດຖະບານ ໃນສັບປະດາໜ້ານີ້
ແລະສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ຢາກໃຫ້ການຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບການໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ
ກໍຕາມ ໃຫ້ ຮວມທັງຮ່າງກົດໝາຍແກ້ໄຂ ບັນຫາພວກຄົນເຂົ້າເມືອງໜຸ່ມນ້ອຍຫຼາຍ
ກວ່າ 800 ພັນຄົນທີ່ຖືກນຳເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດແບບຜິດກົດໝາຍ ໃນຕອນທີ່ພວກ
ເຂົາເຈົ້າຍັງເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຈາກການຖືກເນລະເທດ
ໂຄງການດາກາ (DACA) ຮວມຢູ່ນຳ.
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນຈາກສະພາຕ່ຳໄດ້ນຳສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ
ທີ່ຈະກຳນົດຂອບເຂດການປະຕິຮູບລະບົບຄົນເຂົ້າເມືອງໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ
ທີ່ຮວມທັງການຕໍ່ອາຍຸຖານະໃນທຸກໆ 3 ປີ ຂອງພວກທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການດາກາ
ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ມີຊ່ອງທາງທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ການມີສິດຢູ່ໃນສະຫະລັດຢ່າງຖາວອນໄດ້.
ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ໄດ້ນຳສະເໜີໂດຍ ປະທານຄະນະກຳມະການຕຸລາການ ຂອງສະພາຕ່ຳ
ທ່ານ ໂຣເບີຣດ ກູດເລັຕຕ (Robert Goodlatte) ແມ່ນຈະຍັງກີດກັນພວກພີ່ນ້ອງຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດ ໂດຍບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດນຳໃຊ້ລະບົບ
ອີເລັກໂທນິກ ເຂົ້າໃນການບົ່ງຊີ້ເຖິງສະຖານະຂອງພວກພະນັກງານ, ຫຼຸດຈຳນວນພວກ
ເຂົ້າເມືອງທັງໝົດ ແລະອອກບັດຂຽວໃຫ້ພວກພະນັກງານທີ່ມີຝີມື.
“ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ພວກເຮົານຳສະເໜີນີ້ ແມ່ນແຂັ້ມແຂງ ແລະກໍທ່ຽງທຳດີ ມັນເຂັ້ມແຂງ
ຍ້ອນວ່າມັນເອົາການແທ້ໆຕໍ່ການເພີ່ມມາດຕະການຕໍ່ກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ເປັນການຍາກທີ່ຈະເຂົ້າມາຍັງປະເທດແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະອາໄສຢູ່ທີ່ນີ້,”
ຊຶ່ງນັ້ນ ແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ໂຣລ ລາບຣາດໍ Raul Labrador ນຶ່ງໃນສະມາຊິກທີ່ໃຫ້
ການອຸບປະຖຳຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້.
ຖະແຫຼງການຂອງທຳນຽບຂາວ ໄດ້ລະບຸວ່າ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ໌
ທຣຳ ແມ່ນ “ດີໃຈ” ຕໍ່ການນຳສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແລະນັ້ນຈະເປັນການບັນລຸ
ໃນ “ຈຸດຫຼັກ ທີ່ເປັນບູລິມມະສິດຂອງທ່ານ ເພື່ອຊາວອາເມຣິກັນທັງມວນ.” ການຊັ່ງຊາ
ທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສ້າງກຳແພງຕາມຊາຍແດນສະຫະລັດ ກັບເມັກຊິໂກ
ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານທຣຳ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ນັ້ນແມ່ນມີຄວາມ
ຈຳເປັນຕໍ່ແຜນການ ຂອງຄົນເຂົ້າເມືອງໃດໆ.
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