ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ສະ​ມາ​ຊິກ ສະ​ພາ ຕ້ອງ​ຕິ ຂໍ້​ສະ​ເໜີ ຕັດ​ງົບ​ປະ​ມານ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຂອງ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີທ​ຣຳ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສ​ຫລ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ໃຫ້​ການຕໍ່​ອະ​ນຸ​ກຳ​ມະ​ການ​ງົບ​ປະ​ມານ ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 27 ມີ​ນາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກ່າວ​ປ້ອງ​ກັນ​ ການ​ສະ​ເໜີ​ຕັດ​ງົບ​ປະ​ມານ ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຕໍ່​ການປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ ທາງ​ດ້ານ​ການ​ທູດ ແລະ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕິຢ່າງ​ແຮງ​ ທັງ​ຈາກ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ ທີ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ແລະ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ໃນ​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ​ເມື່ອ​ວັນ​ພຸດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້. ປະ​ທານຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄວາມສຳ ​ພັນ​ກັບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທ່ານເອລ​ລີອັອດ ແອ​ນ​ໂຈ ກ່າວ​ຕໍ່ ​ທ່ານ​ພອມພຽວ​ວ່າ ຮ່າງ​ງົບ​ປະ​ມານ​ ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແມ່ນ “ຕາຍ​ໂລດ” ເວ​ລາ​ໃດ​ທີ່​ຕົກ​ໄປ​ເຖິງ​ສະ​ພາ. Cindy Saine ນັກ​ຂ່າວ​ດ້ານ​ການ​ທູດ​ຂອງ​ອີ​ໂອ​ເອ ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ ຈາກ​ກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຊຶ່ງໄພ​ສານຈະນຳ ເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

Embed
ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ ສະ​ພາ​ຕ້ອງ​ຕິ ຂໍ້​ສະ​ເໜີ ຕັດ​ງົບ​ປະ​ມານ ສຳ​ລັບ​ປີ 2020 ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ປ. ທ​ຣຳ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:03:38 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ມີ​ການ​ສະ​ເໜີໃຫ້​ຕັດ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ 11 ຕື້​ໂດ​ລາແລະ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໄດ້​ເປັນ​ຈຸດ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ໃນ​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳໃຫ້​ການຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ເມື່ອ​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມານີ້. ການ​ສະ​ເໜີ​ງົບ​ປະ​ມານ​ຂອງ​ປະທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສຳ​ລັບ​ປີ 2020 ຈະ​ຕັດ​ເງິນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່​ຂອງ​ພວກອົບ​ພະ​ຍົບ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ແລະ​ໂຄງການ​ອື່ນໆ​ອີກ. ທັງ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ກັບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທີ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດແລະ​ສະ​ມ​າ​ຊິກ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນ​ສຸດຂອງ​ພັກ​ຣີ​ພັບບ​ລີ​ກັນໃນ ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ ຕ່າງ​ກໍ​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມກັບ​ການ​ຕັດ​ເງິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ດັ່ງ​ນັ້ນມັນ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຈາກ​ສະ​ພາ​ກໍ​ເປັນ​ໄດ້. ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ເອ​ລ​ລີອັອດ ແອນ​ໂຈ ທີ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ກ່າວ​ວ່າ:

“ງົບ​ປະ​ມານນີ້ ໃນ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ​ ໃຫ້​ສັນ​ຍານ​ຕໍ່​ໂລກວ່າ ນະ​ໂຍ​ບາຍ ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ ກໍ​ຄື​ການ​ບໍ່​ຢາກ​ມີ​ສ່ວນ​ພົວ​ພັນ. ການ ຖອນກັບ​ຄືນ​ຈາກເຂດ​ຕ່າງໆ ທີ່​ການ​ນຳ​ພາ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມຕ້ອງ​ການ​ເປັນ​ທີ່​ສຸດນັ້ນ ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ດີ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ທີ່​ບໍ່​ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ຄ່າແບບ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ ເຊັ່ນ​ຈີນ ອີ​ຣ່ານ ແລະ​ຣັດ​ເຊຍ. ປະ​ເທດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນດີ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເຕີມ​ເຕັມ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ດັ່ງ​ກ່​າວ.”

ສ່ວນ​ທ່ານ​ໄມ​ເກີ​ລ ແມັກ​ຄອ​ລ ທີ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ວ່າ:

“ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທານ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ວ່າ ການ​ຕັດ​ບາງ​ຢ່າງ ແມ່ນ​ກໍ​ໃຫ້​ເກີດ​ຜົນ​ທີ່​ຕິດ​ຕາມ​ມາ​ແບບ​ບໍ່​ໄດ້​ຕັ້ງ​ໃຈ ທີ່​ຈະສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຕື່ມ ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ. ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແລ້ວ ນີ້ແມ່ນ​ເປັນ​ຄວາມ​ຈິງ ຕໍ່​ການ​ຕັດ ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ທາງ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ແລະ​ໂຄງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕ່າງໆ ທີ່​ຊຸກ​ຍູ້​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ສະໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດແລະ​ສະ​ໜອງ​ຊັບ​ຍາ​ກອນ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍຊີ​ວິດ ໃນ​ການ​ເສີ​ມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ ​ໃນ​ເຂດ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຕົກຢູ່​ໃນ​ຄວາມສ່ຽງ​ຈາກ​ແນວ​ຄິດ​ລັດ​ທິ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ແລະ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ຈັດ.”

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຮູ້​ດີ​ ໃນ​ເລື້ອງ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ ຈາກ​ຈີນ ແລະ​ຣັດ​ເຊຍ ແຕ່​ກໍ​ກ່າວ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮູ້​ສຶກ​ເຖິງ​ພາລະ “ແບກ​ຫາບ” ຂອງ​ຜູ້​ເສຍ​ພາ​ສີ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ.

ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ເປັນ​ທີ່​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ ຈີນ ແລະ​ຣັດເຊຍ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ປຽບ​ດ້ານ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ໃນ​ຍຸກການ​ຟື້ນ​ຟູ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັນ​ຄືນໃໝ່​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ມະ​ຫາ​ອຳ​ນາດ. ພວ​ກ​ເຮົາ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່ ​ສ້າງ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ໄປ​ສູ່ການ​ປົດ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍຂັ້ນ​ສຸດ​ທ້າຍ ທີ່ສາ​ມາດ​ພິ​ສູດ​ໄດ້​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອແລະພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ສັນ​ຕິ.”

ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ​ກ່າວ​ວ່າ ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ງົບ​ປະ​ມານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍສິດອ​ຳ​ນາດ​ໃໝ່​ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ໄປ​ສູ່​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ໃນ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ​ຮວມ​ທັງບັນ​ຊີ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫຼາຍ​ເຖິງ 500 ລ້ານ​ໂດ​ລາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG