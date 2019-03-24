ໄອຍະການພິເສດສະຫະລັດ ທ່ານໂຣເບີດ ມອລເລີ ໄດ້ເສັດສິ້ນລາຍງານທີ່ລໍຖ້າມາເປັນ
ເວລານານໃນການສືບສວນຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຂອງ ຣັດເຊຍໃນການເລືອກ
ຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2016 ແລະ ການກະທຳຜິດທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໂດຍ ປະທານາທິບໍດີ
ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ເປີດເຜີຍລາຍງານດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ມອລເລີ ໄດ້ສົ່ງລາຍງານໃຫ້ແກ່ກະຊວງຍຸຕິທຳໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງນຳພາ
ໂດຍລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ທ່ານ ວິລລຽມ ບາ ຜູ້ທີ່ປັດຈຸບັນນີ້ກຳລັງທົບທວນເບິ່ງ ກ່ອນ
ການຕັດສິນໃຈວ່າຈະມີສິ່ງໃດ ທີ່ຈະເປີດເຜິຍໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະ.
ຜົນຂອງລາຍງານຍັງເປັນຄວາມລັບ ແຕ່ວ່າກະຂວງຍຸຕິທຳໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ບໍ່ຮ່ວມມີ
ການກ່າວຫາໃໝ່ໃດໆ.
ທ່ານ ບາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍລະດັບສູງໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານສາມາດ ບອກໃຫ້
ສະພາຮູ້ໄດ້ໃນວັນທ້າຍສັບປະດານີ້ ກ່ຽວກັບ ການພົບເຫັນຢູ່ໃນລາຍງານ ທີ່ຮວມທັງ
ການສືບສວນເປັນເວລານານເກືອບສອງປີຂອງທ່ານ ມອລເລີ.
ບໍ່ເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວວ່າ ລາຍງານຈະຖືກມອບໃຫ້ແກ່ລັດຖະສະພາຫາຍປານໃດ ຫຼືວ່າ
ມັນຈະຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະຫຼືບໍ່.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳລະດັບສູງຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວວ່າມີຄວາມ “ຈຳເປັນທີສຸດ”
ທີ່ຈະເປີດເຜີຍລາຍງານດັ່ງກ່າວນັ້ນຢ່າງເຕັມທີ່ ຕໍ່ສາທາລະນະ. ປະ ທານສະພາຕ່ຳ
ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ແລະ ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານຈັກ ຊູເມີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະ
ແຫຼງການຮ່ວມວ່າ “ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ມີສິດທີ່ຈະຮູ້ຄວາມຈິງ.”
ພວກເພິ່ນຍັງກ່າວວ່າ ທ່ານ ບາ ຕ້ອງບໍ່ບອກ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບ
ການພົບເຫັນ ຫຼື ຫລັກຖານໃດໆ.
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