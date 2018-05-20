ລາວາແຫຼວຮ້ອນ ພຸ້ງຂຶ້ນເຖິງ 100 ແມັດ ຄ້າຍຄືກັບນ້ຳພຸ ຈາກພູໄຟ ຄີໂລເວອາ

ສາຍລາວາຮ້ອນແຫຼວ ທີ່ຫລັ່ງໄຫລອອກມາຈາກພູໄຟ ຄີໂລເວອາ ໃນລັດຮາວາຍ ກຳລັງ
ເປັນໄພ ຂົ່ມຂູ່ ທີ່ຈະກີດຂວາງທາງຫຼວງເສັ້ນຫລັກຂອງລັດ ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນທາງນຳໃຊ້ ເພື່ອ ຫລົບໜີ ສຳລັບພວກພົນລະເມືອງ ທີ່ອາໄສຢູ່ ທາງແຄມຝັ່ງທະເລ ໃນຂະນະທີ່ຮອຍແຕກ
ແຫງ 2 ແຫ່ງ ໃນຈຳນວນ 22 ແຫ່ງ ແມ່ນໄດ້ຈຸເຂົ້າກັນແລ້ວ.
ພາບຖ່າຍທາງອາກາດ ຈາກອົງການສຳຫຼວດທໍລະນີສາດ ສະຫະລັດ ຫຼື USGS ທີ່ໄດ້
ຖ່າຍເອົາພາບໄວ້ ໃນວັນເສົາມື້ວານນີ້ ທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຮອຍສາຍລາວາແຫຼວ ທີ່
ກວ້າງໃຫຍ່ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງວ່ອງໄວ ໄປຍັງທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ດ້ວຍລະດັບຄວາມ
ໄວ ຫຼາຍກວ່າ 270 ແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ສາຍລາວາຮ້ອນແຫຼວ ຢູ່ຫ່າງຈາກທະເລ ເກືອບ
2.4 ກິໂລແມັດເທົ່ານັ້ນ ອີງຕາມການກ່າວຂອງພວກນັກວິທະຍາສາດ.
ພາບດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ລາວາຮ້ອນແຫຼວ ປຽບຄືກັບນ້ຳພຸ ພຸ້ງຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ
ສູງປະມານ 100 ແມັດ ຢູ່ໃນບ່ອນນຶ່ງ ຂອງຮອຍແຕກແຫງ.
ໃນຂະນະທີ່ ຫີນພູໄພ ຫຼື ແມັກມາ ໄດ້ທຳລາຍ ເຮືອນອີກສີ່ຫລັງໄປແລ້ວ ຄາດກັນວ່າ ມັນ
ກໍຈະໄຫລເຂົ້າໄປຫາທາງຫລວງເສັ້ນເລກທີ 137 ໃນເວລາຂ້າມຄືນ ຖ້າວ່າ ມັນຍັງເຄື່ອນ
ໄຫວ ໃນລະດັບ ແລະທິດທາງຂອງການໄຫລ ແມ່ນຍັງຢູ່ຄືເກົ່າ ອີງຕາມການກ່າວຂອງ
ໜ່ວຍງານ ອົງການປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນຂອງເມືອງ ໃນລັດຮາວາຍ.
ສວນກຳລັງພິທັກຊາດ ຂອງລັດຮາວາຍ ໄດ້ເຕືອນເຖິງການບັງຄັບໃຫ້ ປະຊາຊົນຍົກຍ້າຍ
ອອກຈາກພື້ນທີ່ ຍ້ອນວ່າ ເສັນທາງອີກຫຼາຍສາຍ ຈະຖືກກີດຂວາງ.
ສອງຄຸມບ້ານ ທີ່ມີປະຊາຊົນ ເກືອບ 2 ພັນຄົນ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຍົກຍ້າຍອອກ ໃນຂະນະ
ທີ່ລາວາແຫຼວ ໄດ້ທຳລາຍ ສິ່ງປຸກສ້າງ 40 ແຫ່ງໄປແລ້ວ.
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