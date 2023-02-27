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ວັນຈັນ, 27 ກຸມພາ 2023
ໂລກ

​ການ​ສົ່ງ​ມະ​ນຸດ​ອະ​ວະ​ກາດ ໄປ​ຍັງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ນາໆ​ຊາດ ຖືກ​ເລື່ອນ​ເວ​ລາ

  • ວີໂອເອ
ຈະ​ຫຼວດ Falcon 9 ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ SpaceX ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ ຕັ້ງ​ຢູ່​ຖານສົ່ງ 39A ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ສົ່ງ ທີ່​ສູນ​ກາງ​ອະ​ວະ​ກາດ​ເຄນ​ເນ​ດີ ຢູ່​ແຫຼມ​ຄາ​ນາ​ເວີ​ຣາ​ລ ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 27 ກຸມ​ພາ 2023.

ອົງ​ການ​ນາ​ຊາ (NASA) ແລະ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ສ​ເປ​ສ​ເອັ​ກ​ສ໌ (SPACEX) ໄດ້​ເລື່ອນ​ການ​ສົ່ງ​ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ ທີ່​ມີ​ພະ​ນັກ​ງານ 4 ຄົນ​ ໄປ​ຍັງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ນາໆ​ຊາດ ຍ້ອນ​ບັນ​ຫາ​ລະ​ບົບ​ທາງ​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ.

ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ ມີ​ຂຶ້ນ​ບໍ່​ຮອດ 3 ນາ​ທີ ກ່ອນ​ທີ່​ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ທະ​ຍານ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ສູນ​ກາງ​ອະ​ວະ​ກາດ​ເຄນ​ເນດີ້ ຂອງ​ອົງ​ການ​ນາ​ຊາ ທີ່​ແຫຼມ​ຄາ​ນາ​ເວ​ຣາ​ລ ໃນ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ.

ແຜນ​ການ​ສຳ​ຮອງ​ສຳ​ລັບ​ວັນ​ເວ​ລາ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ ແມ່ນ​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ແລ້ວ​ໃສ່​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ອັງ​ຄານ.

ນັກ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ນາ​ຊາ ສ​ຕີ​ເວັນ ບາວ​ເວັນ (Stephen Bowen) ແລະ​ວໍ​ເຣັນ "ວູດ​ດີ" ຮໍ​ເບີກ (Warren "Woody" Hoburg) ນັກ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ອາ​ຣັບ ເອ​ເມີ​ເຣັ​ສ ຊູ​ລ​ຕັນ ອາ​ລ-ເນ​ຢາ​ດີ (Sultan Al-Neyadi) ແລະ​ນັກ​ເຫາະ​ຈັກ​ກະ​ວານ​ຣັດ​ເຊຍ ອານ​ເດ​ຣ ເຟ​ດີ​ຢາ​ເອັບ (Andrey Fedyaev) ໂບກ​ມື ກ່ອນ​ການ​ສົ່ງ​ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ສະ​ເປ​ສ​ເອັກ​ສ໌ ຂອງ​ອົງ​ການ​ນາ​ຊາ ຈາກ​ສູນ​ກາງ​ອະ​ວະ​ກາດເຄນ​ເນ​ດີ ທີ່​ແຫຼມ​ຄາ​ນາ​ເວີ​ຣາ​ລ ໃນ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 26 ກຸມ​ພາ 2023. ແຕ່​ການ​ສົ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ເລີກ.
ນັກ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ນາ​ຊາ ສ​ຕີ​ເວັນ ບາວ​ເວັນ (Stephen Bowen) ແລະ​ວໍ​ເຣັນ "ວູດ​ດີ" ຮໍ​ເບີກ (Warren "Woody" Hoburg) ນັກ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ອາ​ຣັບ ເອ​ເມີ​ເຣັ​ສ ຊູ​ລ​ຕັນ ອາ​ລ-ເນ​ຢາ​ດີ (Sultan Al-Neyadi) ແລະ​ນັກ​ເຫາະ​ຈັກ​ກະ​ວານ​ຣັດ​ເຊຍ ອານ​ເດ​ຣ ເຟ​ດີ​ຢາ​ເອັບ (Andrey Fedyaev) ໂບກ​ມື ກ່ອນ​ການ​ສົ່ງ​ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ສະ​ເປ​ສ​ເອັກ​ສ໌ ຂອງ​ອົງ​ການ​ນາ​ຊາ ຈາກ​ສູນ​ກາງ​ອະ​ວະ​ກາດເຄນ​ເນ​ດີ ທີ່​ແຫຼມ​ຄາ​ນາ​ເວີ​ຣາ​ລ ໃນ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 26 ກຸມ​ພາ 2023. ແຕ່​ການ​ສົ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ເລີກ.

ພະ​ນັກ​ງານ 4 ຄົນ ​ແມ່ນ​ຮວມ​ທັງ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ 2 ຣັດ​ເຊຍ 1 ຄົນ ແລະ​ນັກ​ບິນ​ອະ​ວະ​ກາດ 1 ຄົນ ຈາກ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ຣັບ​ເອ​ເມີ​ເຣັ​ສ.

ອົງ​ການ​ນາ​ຊາ​ ກ່າວ​ວ່າ ແຜນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ ​ເປັນ​ເວ​ລາ 6 ເດືອນຂອງ​ຕົນ​ແມ່ນຮວມ​ທັງ​ການ​ທົ​ດ​ລອງວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ ຮວມ​ທັງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ເບິ່ງວ່າ ວັດ​ຖຸ​ມີ​ການ​ເຜົາ​ໄໝ້​ແນວ​ໃດໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ແຮງ​ດຶງ​ດູດ​ໜ້ອຍ ເກັບ​ກຳຕົວ​ຢ່າງ​ກ່ຽວກັບ​ຈຸ​ລິນ​ຊີ​ ຢູ່ນອກ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ​ນາໆ​ຊາດ ແລະ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜ່ນ​ເນື້ອ​ເຫຍື່ອ​ຫົວ​ໃຈ ສະ​ໝອງ ແລະ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງກະ​ດູກ​ອ່ອນ.”

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