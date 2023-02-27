ອົງການນາຊາ (NASA) ແລະບໍລິສັດສເປສເອັກສ໌ (SPACEX) ໄດ້ເລື່ອນການສົ່ງຍານອະວະກາດ ທີ່ມີພະນັກງານ 4 ຄົນ ໄປຍັງສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ ຍ້ອນບັນຫາລະບົບທາງພາກພື້ນດິນ.
ການຕັດສິນໃຈ ມີຂຶ້ນບໍ່ຮອດ 3 ນາທີ ກ່ອນທີ່ຍານອະວະກາດດັ່ງກ່າວ ມີກຳນົດທີ່ຈະທະຍານຂຶ້ນຈາກສູນກາງອະວະກາດເຄນເນດີ້ ຂອງອົງການນາຊາ ທີ່ແຫຼມຄານາເວຣາລ ໃນລັດຟລໍຣິດາ.
ແຜນການສຳຮອງສຳລັບວັນເວລາໃນການສົ່ງ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດແລ້ວໃສ່ຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານ.
ພະນັກງານ 4 ຄົນ ແມ່ນຮວມທັງຊາວອາເມຣິກັນ 2 ຣັດເຊຍ 1 ຄົນ ແລະນັກບິນອະວະກາດ 1 ຄົນ ຈາກສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ.
ອົງການນາຊາ ກ່າວວ່າ ແຜນການປະຕິບັດງານ ເປັນເວລາ 6 ເດືອນຂອງຕົນແມ່ນຮວມທັງການທົດລອງວິທະຍາສາດຫຼາຍຢ່າງ ຮວມທັງການສຶກສາເບິ່ງວ່າ ວັດຖຸມີການເຜົາໄໝ້ແນວໃດໃນບ່ອນທີ່ມີແຮງດຶງດູດໜ້ອຍ ເກັບກຳຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບຈຸລິນຊີ ຢູ່ນອກສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ ແລະການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບແຜ່ນເນື້ອເຫຍື່ອຫົວໃຈ ສະໝອງ ແລະໜ້າທີ່ຂອງກະດູກອ່ອນ.”