ສະພາຂອງລັດເວຍໄດ້ປະກາດວ່າ ຣັດເຊຍເປັນປະເທດທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນການກໍ່ການຮ້າຍໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຍ້ອນປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ແນເປົ້າໝາຍການໂຈມຕີທາງທະຫານໃສ່ພົນລະເຮືອນ ແລະສະຖານທີ່ສາທາລະນະຕ່າງໆ.
ສະພາເຊອີມາ (Saeima) ຊຶ່ງເປັນລະບົບສະພາດຽວຂອງລັດເວຍ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ມະຕິທີ່ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຣັດເຊຍເປັນປະເທດທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ແລະການໜຸນຫຼັງທາງດ້ານການເງິນ ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະອົງການກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງໆມາເປັນເວລາຫຼາຍໆປີແລ້ວ.
ສະພາເຊອີມາ ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນເຖິງການທີ່ມົສກູ ສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານອາສຊາສໃນຊີເຣຍ ການຍິງຖ້ຽວບິນໂດຍສານທີ 17 ຂອງສາຍການບິນມາເລເຊຍໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນເມື່ອປີ 2014 ແລະການວາງຢາພິດໃສ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບອັງກິດ ເຊີເກ ສກຣີພອລ ແລະລູກສາວຂອງລາວເມື່ອປີ 2018.
ຖະແຫຼງການຂອງສະພາເຊອີມາ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໃນເວລານີ້ ໄດ້ນຳໃຊ້ “ກົນລະຍຸດທີ່ໂຫດຫ້ຽມອຳມະຫິດ ປາສະຈາກສິນທຳ ແລະຜິດກົດໝາຍແບບດຽວກັນນີ້ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ໃຊ້ອາວຸດ ແລະລູກກະສຸນທີ່ບໍ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳແລະຖືກຫ້າມໂດຍນາໆຊາດ” ຕໍ່ພົນລະເຮືອນ. ນອກນັ້ນທາງສະພາຍັງໄດ້ອ້າງລາຍງານຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະພວກນັກສັງເກດການນາໆຊາດ ຊຶ່ງໄດ້ຈົດບັນທຶກໃນການກໍ່ໂທດກຳໂດຍກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍຕໍ່ພົນລະເຮືອນຢູເຄຣນ “ທີ່ຮວມທັງການທໍລະມານ ຂົ່ມຂືນສຳເລົາ ຄາດຕະກຳແລະການຄຸມຂັງພົນລະເຮືອນຂະໜາດໃຫຍ່.”
ສະມາຊິກສະພາລັດເວຍ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍນຳໃຊ້ “ຄວາມທຸກທໍລະມານແລະການຂູ່ຂວັນ ເປັນເຄື່ອງມື ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຢູເຄຣນເກີດຄວາມທໍ້ແທ້ເສຍຂວັນ.” ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການກະທຳເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ພົນລະເຮືອນ “ໄດ້ມີການກໍ່ຂຶ້ນເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານການເມືອງ ແບບດຽວກັນກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍແລະຣັດເຊຍເປັນປະເທດທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດອື່ນໆທີ່ມີຄວາມຄຶດຄ້າຍຄືກັນ ສະແດງອອກກ່ຽວກັບທັດສະນະຄວາມເຫັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ນອກນັ້ນ ສະພາລັດເວຍ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະພາບຢູໂຣບແລະປະເທດຕາເວັນຕົກ “ເພີ້ມທະວີຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການລົງໂທດຮອບດ້ານຕໍ່ຣັດເຊຍ ຕະຫຼອດທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ໂຈະການອອກວີຊາທ່ອງທ່ຽວ ແລະຈຳກັດການອອກວີຊາເຂົ້າປະເທດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຊາວຣັດເຊຍແລະເບລາຣຸສ ຊຶ່ງຮວມຢູ່ໃນມາດຕະການຕ່າງໆນັ້ນ.”
ປະເທດລັດເວຍ ມີຊາຍແດນຕິດກັບທັງຣັດເຊຍ ແລະເບລາຣຸສ.