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ວັນສຸກ, 16 ກັນຍາ 2022
ໂລກ

ຄະນະຜູ້​ແທນຂອງສະພາສະຫະລັດ ທີ່​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເທື່ອຫຼ້າສຸດ ຢືນຢັນທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ໄຕ້ຫວັນ

ຢູ່ໃນພາບທີ່ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ ໂດຍທໍານຽບປະທານາທິບໍດີຂອງໄຕ້ຫວັນນີ້, ປະທານາທິບໍດີຂອງໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງໄຊ ອິ້ງ-ເຫວິນ (ຊ້າຍ), ພົບກັບສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ສັງກັດພັດເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດຟລໍຣິດາ ທ່ານນາງສເຕຟານີ ເມີຟີ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ນໍາພາຄະນະຜູ້ແທນ ໄປນະຄອນຫຼວງໄທເປ, ໄຕ້ຫວັນ, ວັນທີ 8 ກັນຍາ 2022.

ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ກໍາລັງເດີນໜ້າ ໃນການປະຕິບັດງານສອງຝ່າຍ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ການພົວພັນທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະການຄ້າກັບໄຕ້ຫວັນ, ໃນຂະນະທີ່ເກາະປົກຄອງຕົນເອງແຫ່ງນີ້ ກໍາລັງປະເຊີນກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກຈີນ.

ຄະນະກໍາມະການຄວາມສໍາພັນກັບ​ຕ່າງປະເທດຂອງສະພາສູງສະຫະລັດ ໄດ້ອະນຸມັດຮ່າງກົດໝາຍກ່ຽວກັບໄຕ້ຫວັນໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍເປີດທາງໃຫ້ເງິນສະໜັບສະໜູນ ຈໍານວນ 6.5 ຕື້ໂດລາເພື່ອສະໜອງເງິນທຶນເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີ ຊຶ່ງ​ຈະ​ມີການລົງຄະແນນສຽງ​ໂດຍ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຄົບ​ຄະ​ນະ. ມາດຕະການດັ່ງກ່າວຍັງລະບຸວ່າ ໄຕ້ຫວັນເປັນພັນທະມິດທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກອົງການ NATO ອີກດ້ວຍ.

“ສິ່ງສໍາຄັນຕົ້ນ​ຕໍ​ ຂອງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ທີ່ຍາມໃດກໍເປັນສິ່ງຂັດຂວາງ ແລະເພີ້ມຄວາມອາດສາມາດຂອງໄຕ້ຫວັນ. ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ພວກເຮົາດໍາເນີນການອະນຸມັດໃນມື້ນີ້ ແມ່ນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ສະຫະລັດຈະບໍ່ພະຍາຍາມດໍາເນີນການເຮັດສົງຄາມ ຫຼື ເພີ້ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງຕ່າງໆກັບລັດຖະບານ ປັກກິ່ງ.”

Latest US Congressional Delegation Reaffirms Support for Taiwan
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ປະທານຄະນະກໍາມະການຄວາມສໍາພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະພາສູງ ທ່ານບັອບ ເມີເນັນເດສ (Bob Menendez) ກ່າວໃນເວລາທີ່ຄະນະກໍາມະການ ໄດ້ອະນຸ ມັດຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວວ່າ “ກົງກັນຂ້າມ, ພວກເຮົາເພີ້ມຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະວາງຍຸດທະສາດຫຼຸດຜ່ອນໄພຄຸກຄາມທີ່ໄຕ້ຫວັນກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ ໂດຍເພີ້ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຢືດເອົາເກາະ ໄຕ້ຫວັນ ໄວ້ດ້ວຍກອງກໍາລັງທາງທະຫານ ເຊິ່ງມັນຖືເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ສູງ ແລະບໍ່ສາມາດຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້.”

ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານຈິມ ຣິຈ (Jim Risch) ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນກ່າວວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະ “ເລັ່ງ​ລັດການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ແລະຂະຫຍາຍການຝຶກຊ້ອມທາງທະຫານຂອງໄຕ້ຫວັນ ເພື່ອໃຫ້ກອງກໍາລັງທະ ຫານຂອງໄຕ້ຫວັນ ນໍາໃຊ້ສະຖານະການແບບແທ້ຈິງ.”

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ອະນຸມັດການຂາຍອາວຸດໃນຈໍານວນ 1.1 ຕື້ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ໄຕ້ຫວັນໃນຊ່ວງຕົ້ນເດືອນນີ້, ເຊິ່ງເປັນການດໍາເນີນງານທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ຈີນ ຕ້ອງອອກມາຕ້ອງຕິຢ່າງໄວວາ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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