ການຂະຫຍາຍການຄວບຄຸມການສົ່ງອອກໄມໂຄຣຊິບທີ່ທັນສະໄໝຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງ ສະຫະລັດ, ລວມທັງອັນທີ່ຖືກໃຊ້ສຳລັບປັນຍາປະດິດ, ພ້ອມກັບເຄື່ອງມືຜະລິດໄມໂຄຣຊິບ ຈະເຮັດໃຫ້ມັນຍາກສຳລັບ ຈີນ ທີ່ຈະພັດທະນາໃນຝ່າຍນັ້ນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດານັກວິເຄາະ.
ທ່ານນາງ ເອມີລີ ເບັນສັນ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການການຄ້າ ແລະ ເທັກໂນໂລຈີ ຢູ່ສະຖາບັນນັກວິໄຈ CSIS ຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາຈີນກາງວ່າ ຈີນ ບໍ່ຄວນຕົກໃຈຫຼາຍກັບກົດລະບຽບທີ່ຖືກປະກາດໃນອາທິດນີ້ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ສຳຄັນຈາກຂໍ້ສະເໜີເມື່ອເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າກົດລະບຽບໃໝ່ຈະຮັບປະກັນຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ເປົ້າໝາຍຂອງກົດລະບຽບດັ້ງເດີມ ແລະ ການຫ້າມໄມໂຄຣຊິບ ແມ່ນບັນຫາທີ່ມີມາດົນນານ.
ໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ, ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດຜະລິດໄມໂຄຣຊິບ ສະຫະລັດ ລວມມີ Intel, Qualcomm ແລະ Nvidia ໄດ້ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕໍ່ການຄວບຄຸມຕໍ່ການສົ່ງອອກໄມໂຄຣຊິບໄປຈີນຫຼາຍຂຶ້ນ. ການພົບປະກັນໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກ ຈີນ ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຈຳກັດຕໍ່ການສົ່ງວັດຖຸຕ່າງໆທີ່ຖືກໃຊ້ເພື່ອສ້າງໄມໂຄຣຊິບ, ເຊິ່ງເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນໂດຍ ວໍຊິງຕັນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກ້າວໜ້າທາງເທັກໂນໂລຈີຂອງ ຈີນ.