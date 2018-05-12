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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການ​ເຈລະຈາ​ ຮອບ​ຫຼ້າສຸດ ກ່ຽວ​ກັບ ​​ຂໍ້​ຕົກລົງ ນາຟຕ້າ ບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າ

​ລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ເມັກ​ຊິ​ໂກ ທ່ານ​ອີລ​ເດຟອນ​ໂຊ ກົວ​ຈາ​ໂດ ລັດຖະມົນ​ຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ການາ​ດາ ທ່ານ​ນາງຄຣິສ​​ເຕຍ ຟຣີ​ແລນ ແລະທ່ານ​ໂຣເບີດ ໄລໄທ​ເຊີ ຜູ້ຕາງໜ້າ​ທາງດ້ານການ​ຄ້າຂອງ​ສະຫະລັດ.

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະວຸ​ໂ​ສຈາກ​ສະຫະລັດ ກາ​ນາ​ດາ ​ແລະ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ​ໄດ້​ເສັດ​ສິ້ນ​ການ​
ເຈລະຈາ​ຮອບ​ຫຼ້າສຸດ ກ່ຽວ​ກັບຂໍ້​ຕົກລົງການ​ຄ້າເສລີໃນອາ​ເມຣິກາ​ເໜືອຫຼື NAFTA
ໂດຍປາດ​ສະ​ຈາກ​ຄວາມກ້າວໜ້າ ທີ່​ສຳຄັນໃດໆ​ ກ່ຽວກັບວ່າ ຈະເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງ
ດັ່ງກ່າວຄືນໃໝ່​ຢ່າງ​ໃດ.

ຜູ້ຕາງໜ້າ​ທາງດ້ານການ​ຄ້າຂອງ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ໂຣ​ເບີດ ​ໄລ​ໄທ​ເຊີ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​
ວານ​ນີ້​ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ເຈລະຈາ​ເປັນ​ເວລາ​ນຶ່ງ​ອາ​ທິດ​ ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ​ວໍ ຊິງ​ຕັນ​ວ່າ​
ສະຫະລັດ​ຈະ​ສືບຕໍ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມກັບ​ພາຄີ​ຂອງ​ຕົນ​ ​ເພື່ອທົບ​ທວນ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ປີ 1994.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ "ສະຫະລັດ​ພ້ອມແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່ເຮັດວຽກກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ​ແລະ​ກາ​ນາ​ດາ
​ເພື່ອ​ໃຫ້​ບັນລຸຄວາມ​ກ້າວໜ້າທີ່ຈຳເປັນ ກ່ຽວກັບ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ເຫຼົ່ານີ້.”

ການ​ໂອ້ລົມຮອບ​ຫລ້າ​ສຸດ​ ແມ່ນ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ທີ່ໄດ້​ພົວພັນ​ກັບ​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ສູງ
ສຸດຂອງ​ທັງ​ສາມ​ຝ່າຍ​ ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ NAFTA ຄືທ່ານ​ໄລໄທ​ເຊີ ລັດຖະ ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ
ປະ​ເທດ​ການາ​ດາ ທ່ານ​ນາງ​ຄຣິສເຕຍ ຟຣີ​ແລນ ​ແລະ​ລັດຖະມົນຕີ​ເສດຖະກິດເມັກ​ຊິ​
ໂກ ທ່ານ​ອີລ​ເດຟອນ​ໂຊ ກົວ​ຈາ​ໂດ.

ການ​ເຈລະຈາ​ແມ່ນໄດ້ຮັບ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນເພີ້ມຂຶ້ນ ​ເພື່ອ​ໃຫ້ບັນລຸການຕົກລົງໂດຍໄວ
ຫຼັງ​ຈາກ​ປະ​ທານ​ສະພາ​ຕໍ່າ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ພອນ ຣາຍອັນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ອາ ທິດ​ນີ້​ວ່າ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທ່​ານ​ຮູ້​ກ່ຽວກັບ​ຂໍ້ຕົກ​ລົງ​ໃໝ່ພາຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 17 ພຶດສະພາ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ລັດ
ຖະສະພາ​ຊຸດປັດຈຸບັນ​ມີ​ໂອກາດ​ໄດ້​ຮັບຮອງເອົາ​ໃນ​ປີ​ນີ້.

ທ່ານ​ກົວ​ຈາ​ໂດ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ການ​ດັດແປງ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຈະ​ໃຊ້​ເວລາ. ທ່ານ
​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ເສຍສະຫຼະຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້​ຕົກລົງ ​ເພາະ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ
​ດ້ານເວລາ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສືບຕໍ່ຫາລືກັນ.”

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະຫົວໜ້າບໍລິຫານບໍລິສັດສ້າງລົດຝອດ ທ່ານເຈມສ໌ ຮັກແກັຕຕ, ຊ້າຍ, ແລະຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາເສດຖະກິດທຳນຽບຂາວ ທ່ານແລຣີ ຄັດໂລ ທີ່ທໍານຽບຂາວ ວັນທີy 11 ພຶດສະພາ, 2018.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະຫົວໜ້າບໍລິຫານບໍລິສັດສ້າງລົດຝອດ ທ່ານເຈມສ໌ ຮັກແກັຕຕ, ຊ້າຍ, ແລະຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາເສດຖະກິດທຳນຽບຂາວ ທ່ານແລຣີ ຄັດໂລ ທີ່ທໍານຽບຂາວ ວັນທີy 11 ພຶດສະພາ, 2018.

ທ່ານ​ນາງ​ຟຣິີແລ​ນກໍໄດ້​ສະທ້ອນ​ການໃຫ້ຄວາມເຫັນ​ດັ່ງກ່າວໂດຍເວົ້າວ່າ “ການ​ຕໍ່​
ເຈລະຈາ​ຈະ​ໃຊ້​ເວລາ ​ນານ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະໃຊ້ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ດີ.”

ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດານັກຂ່າວ​ວ່າ ​ມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຕ້ອງ “​ໄດ້​ເຮັດ” ​ຢ່າງ
ຍືດຍາວ ເພື່ອ​ຈະເສັດ​ສິ້ນ​ການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງ NAFTA ​ແຕ່​ວ່າ ການ​ໂອ້ລົມກັນແມ່ນໄດ້ມີຄວາມ​ກ້າວໜ້າ.

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ອີກ​ຄັ້ງນຶ່ງ​ໄດ້​ເພີ້​ມການ​ຕິຕຽນ​ຕໍ່ຂໍ້ຕົກ
ລົງ NAFTA ລະຫວ່າງ​ກອງ​ປະຊຸມໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ຢູ່ທີ່​ທຳນຽບຂາວກັບ​ບັນດາ​ຜູ້​ບໍ
ລິຫານ ຂອງ​ບໍລິສັດ​ສ້າງລົດ​. ທ່ານ​ກ່າວວ່າ “ຂໍ້ຕົກລົງ NAFTA ​ຂີ້ ຮ້າຍ ຂີ້ຮ້າຍຫຼາຍ
ສຳລັບ​ປະ​ເທດ​ນີ້. ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຫັນວ່າ ພວກ​ເຮົາຈະສາ ມາດ​ເຮັດໃຫ້ມັນມີ​ເຫດ​
ຜົນຫຼືບໍ່.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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