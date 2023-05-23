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ຂ່າວຫລ້າສຸດຈາກຢູເຄຣນ ທ່ານເຊເລນສ໌ກີ ຢ້ຽມຢາມກຳລັງທະຫານ ຢູ່ເຂດແນວໜ້າ

ທະຫານຢູເຄຣນຄົນນຶ່ງ ເຫັນຢູ່ໃນຂຸມທີ່​ເຂດແນວໜ້າ ໃກ້ກັບເມືອງບາກໝຸດ ໃນຂົງເຂດ​ໂດ​ແນັດ ຢູເຄຣນ ວັນທີ 22 ພືດສະພາ 2023

ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານ ມືິ້ນີ້ວ່່າ ທ່ານໄດ້​ໄປຢ້ຽມຢາມກຳລັງທະຫານຢູ່​ເຂດແນວໜ້າ.

​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ ເຖິງສະຖານທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ທ່ານເຊເລນສ໌ກີໄດ້ເຜິຍ ແຜ່ຢູ່ໜ້າເຕເລກຣາມ ຕິດຕາມດ້ວຍບັນດາຮູບພາບ ຢືນຄຽງຂ້າງກັບບັນດາສະ ມາຊິກທະຫານ.

“ພວກປ້ອງກັນຂອງເຮົາ. ຢູ່ແນວໜ້າ. ມື້ນີີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມາຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອສັນລະເສີນ ພວກນັກລົບຂອງເຮົາ ໃນວັນ ນາ​ວິກໂຍທິນ​ຂອງຢູເຄຣນ” ທີ່ທ່ານເຊເລນສ໌ກີ ໄດ້ກ່າວ.

“ໃນການກັບຄືນ​ມາຈາກການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດ ປະທານາທິບໍດີ ໂວໂລດີເມຍ ເຊີເລນສ໌ກີ ໄດ້​ໄປຢ້ຽມຢາມ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຫຼາຍໆ​ບ່ອນຢູ່​ເຂດແນວໜ້າຂອງກຳລັງທະຫານຢູເຄຣນ ຢູ່ເສັ້ນປ້ອງກັນໃນເມືອງວຸກເລີດາ-ມາຢິງກາ ຂົງເຂດໂດແນັດ” ທີ່ປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ.

ຜູ້ນຳຢູເຄຣນ ໄດ້ເດີນທາງຫລາຍຄັ້ງໄປຢ້ຽມ​ເຂດແນວໜ້າ ນັບແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ເລີ້ມຮຸກຮານຢ່າງເຕັມທີ່ໃນປີກາຍກນີ້. ຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ການເດີນທາງຂອງທ່ານໄດ້ໄປຢ້ຽມ​ຢາມບັນດານະຄອນຫລວງຂອງຢູໂຣບ ເພື່ອໃຫ້
ໄດ້​ຮັບຄຳໝັ້ນສັນຍາ​ໃນການຊ່ວເຫລືອ​ທາງທະຫານ ແລະໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍໃຫ້ບັນດາພັນທະມິດສົ່ງເຮືອບິນລົບສະໄໝໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍກຳລັງຢູເຄຣນ.

ລັດຖະມົນຕີກອງທັບອາກາດສະຫະລັດ ທ່ານແຟຣງ ເຄັນດອລ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຈະໄຊ້ເວລາຫລາຍເດືອນຢ່າງສຸດຂີດ” ທີ່ຈະຕັດສິີນໃຈສະໜອງເຮືອບິນລົບ F-16 ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ.

​ໃນ​ການກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ກັບພວກ​ນັກຂຽນ​ດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ໃນວໍຊິງຕັນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານເຄັນດອລ ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລົບ F-16s “ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຢູເຄຣນມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ວ່າຈະບໍ່ເປັນເກມປ່ຽນແປງຢ່າງໄວ” ທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວ “ອຳນາດທາງອາກາດບໍ່ໄດ້ເປັນຄວາມຈິງທີ່ແນ່ນອນ ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ” ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດເຖິງຄວາມແມ້ນຢໍາຂອງ ລະ ບົບປ້ອງກັນໄພທາງພາກພື້ນດິນ. F-16s ຈະຊ່ວຍຊາວຢູເຄຣນ ແຕ່ຈະບໍ່ປ່ຽ​ນ ແປງເຖິງພືີ້ນຖານຂອງ​ສົມ​ມະ​ການ” ທ່ານໄດ້ກ່າວ.

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