ຂ່າວຫລ້າສຸດຈາກຢູເຄຣນ ທ່ານເຊເລນສ໌ກີ ຢ້ຽມຢາມກຳລັງທະຫານ ຢູ່ເຂດແນວໜ້າ

ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານ ມືິ້ນີ້ວ່່າ ທ່ານໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມກຳລັງທະຫານຢູ່ເຂດແນວໜ້າ.
ໂດຍບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ ເຖິງສະຖານທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ທ່ານເຊເລນສ໌ກີໄດ້ເຜິຍ ແຜ່ຢູ່ໜ້າເຕເລກຣາມ ຕິດຕາມດ້ວຍບັນດາຮູບພາບ ຢືນຄຽງຂ້າງກັບບັນດາສະ ມາຊິກທະຫານ.
“ພວກປ້ອງກັນຂອງເຮົາ. ຢູ່ແນວໜ້າ. ມື້ນີີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມາຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອສັນລະເສີນ ພວກນັກລົບຂອງເຮົາ ໃນວັນ ນາວິກໂຍທິນຂອງຢູເຄຣນ” ທີ່ທ່ານເຊເລນສ໌ກີ ໄດ້ກ່າວ.
“ໃນການກັບຄືນມາຈາກການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດ ປະທານາທິບໍດີ ໂວໂລດີເມຍ ເຊີເລນສ໌ກີ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມທີ່ຕັ້ງຫຼາຍໆບ່ອນຢູ່ເຂດແນວໜ້າຂອງກຳລັງທະຫານຢູເຄຣນ ຢູ່ເສັ້ນປ້ອງກັນໃນເມືອງວຸກເລີດາ-ມາຢິງກາ ຂົງເຂດໂດແນັດ” ທີ່ປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ.
ຜູ້ນຳຢູເຄຣນ ໄດ້ເດີນທາງຫລາຍຄັ້ງໄປຢ້ຽມເຂດແນວໜ້າ ນັບແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ເລີ້ມຮຸກຮານຢ່າງເຕັມທີ່ໃນປີກາຍກນີ້. ຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ການເດີນທາງຂອງທ່ານໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບັນດານະຄອນຫລວງຂອງຢູໂຣບ ເພື່ອໃຫ້
ໄດ້ຮັບຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການຊ່ວເຫລືອທາງທະຫານ ແລະໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ບັນດາພັນທະມິດສົ່ງເຮືອບິນລົບສະໄໝໃໝ່ ເພື່ອຊ່ວຍກຳລັງຢູເຄຣນ.
ລັດຖະມົນຕີກອງທັບອາກາດສະຫະລັດ ທ່ານແຟຣງ ເຄັນດອລ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຈະໄຊ້ເວລາຫລາຍເດືອນຢ່າງສຸດຂີດ” ທີ່ຈະຕັດສິີນໃຈສະໜອງເຮືອບິນລົບ F-16 ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ.
ໃນການກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ກັບພວກນັກຂຽນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ໃນວໍຊິງຕັນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານເຄັນດອລ ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລົບ F-16s “ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຢູເຄຣນມີຄວາມສາມາດເພີ້ມຂຶ້ນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ວ່າຈະບໍ່ເປັນເກມປ່ຽນແປງຢ່າງໄວ” ທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວ “ອຳນາດທາງອາກາດບໍ່ໄດ້ເປັນຄວາມຈິງທີ່ແນ່ນອນ ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ” ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດເຖິງຄວາມແມ້ນຢໍາຂອງ ລະ ບົບປ້ອງກັນໄພທາງພາກພື້ນດິນ. F-16s ຈະຊ່ວຍຊາວຢູເຄຣນ ແຕ່ຈະບໍ່ປ່ຽນ ແປງເຖິງພືີ້ນຖານຂອງສົມມະການ” ທ່ານໄດ້ກ່າວ.