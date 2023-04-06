ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ໂປແລນ ຊຶ່ງເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນນັ້ນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍໄດ້ໄປແຈ້ງຂໍ້ມູນທີ່ທັນກັບເຫດການ ໃຫ້ແກ່ພວກຜູ້ນໍາຢູ່ທີ່ນັ້ນຊາບ ກ່ຽວກັບສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ແລະໄດ້ພົບກັບພວກອົບພະຍົບຊາວຢູເຄຣນ ທີ່ຫລົບໜີ ໄປຢູ່ປະເທດນັ້ນ ຫລັງຈາກຣັດເຊຍເລີ້ມບຸກລຸກຢູເຄຣນຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ທ່ານເຊເລນສ໌ກີ ກ່າວວ່າ ສະຖານະການຂອງກຳລັງທະຫານຢູເຄຣນ ຢູໃນເມືອງບັກມຸດ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ຍັງຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີ "ການຕັດສິນໃຈທີ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການ" ຖ້າຫາກທະຫານຂອງກີຢິບ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກປິດລ້ອມໂດຍກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍ.
ທ່ານເຊເລນສ໌ກີ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບສົງຄາມກັບປະທານາທິບໍດີ ໂປແລນ, ທ່ານອານເດຣຊ ດູດາ (Andrzej Duda) ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແມັດເຕີສ໌ ມໍຣາວຽກກີ (Mateusz Morawiecki) ຕະຫລອດທັງການສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງສາກົນສໍາລັບຢູເຄຣນ. ທ່ານເຊເລນສ໌ກີ ກ່າວຂອບໃຈໂປແລນ ສໍາລັບສິ່ງທີ່ທ່ານເຫັນວ່າ ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢ່າງເປັນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ລັດຖະບານກີຢິບ.
ທ່ານດູດາ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ກະທໍາອາຊະຍາກໍາສົງຄາມ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການລົງໂທດ.
"ມື້ນີ້ພວກເຮົາພະຍາຍາມ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຢູເຄຣນ ... ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ, ການຄໍ້າປະກັນຄວາມປອດໄພເພີ້ມອີກ ໃນການເສີມສ້າງທ່າແຮງທາງດ້ານການທະຫານຂອງຢູເຄຣນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງປະທານາທິບໍດີໂປແລນ.
ໂປແລນ ເປັນພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນຂອງຢູເຄຣນ. ອົງການອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ມີຊາວອົບພະຍົບຢູເຄຣນ 1.5 ລ້ານຄົນ ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ຂໍສະຖານະພາບການປົກປ້ອງຊົ່ວຄາວຢູ່ໃນໂປແລນ.
ໂປແລນ ຍັງໄດ້ເປັນສູນກາງສໍາລັບປະເທດຄູ່ຮ່ວມພາຄີອື່ນໆ ຂອງຢູເຄຣນທີ່ຈະສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານ ແລະມະນຸດສະທໍາໃຫ້ຢູເຄຣນ.
ສ່ວນຢູ່ໃນແນວໜ້າຂອງສົງຄາມນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປົກຄອງປະຈຳຂົງເຂດ ຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວ ຢູ່ເວັບໄຊເທເລແກຣມ (Telegram) ວ່າ ມີ 3 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກ 6 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການໂຈມຕີດ້ວຍປືນໃຫຍ່ໃສ່ເມືອງ ໂອເລັກຊຽບໂວ-ດຣັສກິຟກາ (Oleksievo-Druzhkivka) ແລະເວລິກາ ໂນໂວຊິລກາ (Velyka Novosilka) ໃນເຂດໂດເນດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຢູເຄຣນນັ້ນ.