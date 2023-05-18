ກຸ່ມຜູ້ນຳ 7 ປະເທດ ຫລື G-7 ທີ່ຈະຈັດກອງປະຊຸມຢູ່ນະຄອນຮີໂຣຊິມາ, ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນໃນທ້າຍອາທິດນີ້ ມີກຳນົດທີ່ຈະທຳການໂອ້ລົມກັບປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ, ອີງຕາມທຳນຽບຂາວ.
“ພວກເຮົາຄາດວ່າ ຈະມີການໂອ້ລົມກັນແບບໃດແບບນຶ່ງລະຫວ່າງຜູ້ນຳຂອງປະເທດໃນກຸ່ມ G-7 ແລະປະທານາທິບໍດີເຊເລນສ໌ກີ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຈກ ຊູລີວານ, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທີ່ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ເທິງເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ Air Force One ໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນແອນໂຊເຣກຈ໌ (Anchorage), ລັດອາລາສກາ ຊຶ່ງເປັນເສັ້ນທາງບິນໄປຍັງຍີ່ປຸ່ນ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ຂອບເຂດຂອງການສົນທະນານັ້ນ ຍັງກຳລັງຖືກພິຈາລະນາຢູ່."
ພາຍຫຼັງທີ່ຣັດເຊຍບຸກລຸກຢູເຄຣນມາໄດ້ນານກວ່າ 1 ປີ ກອງປະຊຸມ G-7 ຈະສຸມໃສ່ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດຂອງກີຢິບ ແລະຊຸກຍູ້ແຮງກົດດັນດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ຣັດເຊຍ. ທ່ານຊູລີວານກ່າວວ່າ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຈະສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດ, ປິດເຄືອຂ່າຍໃນການຫລົບຫລີກ ແລະ ປິດບ່ອນທີ່ເປັນຊ່ອງຫວ່າງ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ສະຫະລັດຈະມີຊຸດມາດຕະການລົງໂທດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຖະແຫຼງ ການຂອງ G-7 ທີ່ຈະເນັ້ນໃສ່ບັນຫາການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດນີ້."
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນລາຍງານວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ແນໃສ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ແລະເຂດໂອເດຊາໃນພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ.
ທ່ານເຊີຮີວ ແບຣດຊຸກ (Serhiy Bratchuk), ໂຄສົກຂອງຄະນະບໍລິຫານດ້ານການທະຫານຢູ່ໂອເດຊາ ກ່າວໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ Telegram ວ່າ ການປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍຕົກເກືອບໝົດທຸກລູກ, ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າ ມີລູກນຶ່ງ ທີ່ຍິງຖືກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳແຫ່ງນຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ ແລະບາດເຈັບ 2 ຄົນ.
ທີ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບນັ້ນ ຫົວໜ້າບໍລິຫານດ້ານການທະຫານຂອງກີຢິບ, ທ່ານເຊີຮີວ ພອບໂກ (Popko) ກ່າວວ່າ ກຳລັງທະຫານຢູເຄຣນ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍ ທຸກລູກຕົກ ທີ່ແນໃສ່ເຂດດັ່ງກ່າວ. ທ່ານພອບໂກກ່າວວ່າ ຊິ້ນສ່ວນທີ່ຕົກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ຢູ່ໃນຫລາຍເຂດທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມກີຢິບ.