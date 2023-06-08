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ຂ່າວຫຼ້າ​ສຸດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຢູ​ເຄ​ຣນ: ມີ​ການຮີບ​ຮ້ອນຂົນສົ່ງນ້ຳດື່ມ ໄປໃຫ້​ຜູ້ ຕ້ອງ​ການ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ ຫລັງ​ຈາກ​ເຂື່ອນ​ແຕກ

  • ວີໂອເອ
ທ່ານ Serhii ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນທີ່​ຖືກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳຫລັງ​ຈາກ​ເຂື່ອນໂນ​ວາ ຄາ​ກອ​ຟ​ກາ ໄດ້​ພັ​ງ​ລົງທ່າມ​ກາງ​ການ​ໂຈ​ຕີ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ຕໍ່​ຢູ​ເຄ​ຣນໃນ​ເມືອງ​ເຄີ​ຊັນ, ວັນ​ທີ 7 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2023.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ເລັ່ງຂົນ​ເອົາ​ນ້ຳ​ດື່ມ​ໄປ​ຍັງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ​ທີ່​ຕິດ​ຄ້າງຢູ່ ຫຼື​ຫລົບ​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ຂົງ​ເຂດ​ນັ້ນ ນຶ່ງ​ມື້ ຫຼັງ​ຈາກເຂື່ອນຄາ​ກອ​ຟ​ກາ (Kakhovka) ແຕກ.

ປະທານາທິບໍດີໂວ​ໂລ​ດິ​ເມຍ ເຊ​ເລນ​ສ໌​ກີ ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນຫຼາຍແສນຄົນ "ບໍ່ມີນ້ໍາ ດື່ມຢ່າງ​ເປັນປົກກະຕິ." ທ່ານໄດ້ຂຽນ​ລົງໃນ​ທວີດ​ເຕີ ວ່າການທໍາລາຍເຂື່ອນຢູ່ສະຖານີໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກທີ່​ເຊົາ​ໃຊ້​ງານແລ້ວ ແມ່ນການ​ກະ​ທຳ "ໂດຍເຈດຕະນາແທ້ໆ" ໂດຍ​ໄດ້ຕໍາໜິກໍາລັງທະ​ຫານ​ຣັດເຊຍ ແລະ ຍັງກ່າວຫາມົ​ສ​ກູອີກວ່າ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່​ຢູ່ພາຍໃຕ້​ການ​ຄວບ​ຄຸມຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ດຽວນີ້ກໍາລັງຮັບມືກັບຜົນກະທົບຂອງນ້ໍາຖ້ວມ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ ກ່າວ​ວ່າ ມີ​ຫລາຍ​ກວ່າ 17,000 ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກໄປ​ຈາກ​ພື້ນ​ທີ່​ ທີ່​ຢູ່ລຽບ​ຕາມ​ແມ່​ນ້ຳເດິ​ນິບ​ໂປ​ຣ (Dnipro) ທີ່ມີ​ເມືອງ ແລະ​ບ້ານຢູ່​ປະ​ມານ 40 ແຫ່ງ​ຖືກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ. ຫຼາຍ​ກວ່າ 900 ຄົນ​ ໄດ້ຖືກ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກໄປ​ຈາກ​ເຂດ​ທີ່​ຣັດ​ເຊຍ​ຍຶດ​ຄອງ.

ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ​ໃນ​ເມືອງ​ເຄີ​ຊັນຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ຖືກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມໝົດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 7 ມິ​ຖຸ​ນາ​ຫລັງ​ຈາກ​ຝາ​ຂອງ​ເຂື່ອນ Kakhovka ພັງ​ລົງ.
ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ​ໃນ​ເມືອງ​ເຄີ​ຊັນຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ຖືກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມໝົດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 7 ມິ​ຖຸ​ນາ​ຫລັງ​ຈາກ​ຝາ​ຂອງ​ເຂື່ອນ Kakhovka ພັງ​ລົງ.

ແຕ່ຂອບ​ເຂດທີ່ແທ້ຈິງຂອງໄພພິບັດສໍາລັບເຂດພື້ນທີ່ທີ່ມີປະຊາຊົນ 60,000 ຄົນແຫ່ງ​ນີ້ ຍັງບໍ່ທັນ​ມີ​ໃຜຮູ້ເທື່ອ.

ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ​ກ່າວ​ໃນ​ການ​ປະ​ເມີນ​ປະ​ຈຳ​ວັນ​ຂອງ​ຕົນ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່າ "ໂຄງ​ສ້າງ​ຂອງ​ເຂື່ອນ​ມີ​ທ່າ​ທາງ​ຈະ​ຊຸດ​ໂຊມ​ລົງ​ຕື່ມ​ອີກ​ ໃນ​ສອງ​ສາມ​ມື້​ຂ້າງ​ໜ້າ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ຈະພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຕື່ມ​ອີກ."

ຢູເຄຣນ ແລະ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ກັນວ່າທຳລາຍເຂື່ອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເມືອງເຄີ​ຊັນປະມານ 70 ກິໂລແມັດ ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກຊຶ່ງຢູ່ໃນສ່ວນນຶ່ງຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ຄວບຄຸມມາເປັນເວລານານກວ່າ 1 ປີ.

ພວກ​ກູ້​ໄພ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ເອົາ​ຄົນ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ໃຫ້​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ບ່ອນ​ນ້ຳ​ຖ້ວມພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ເຂື່ອນ Nova Kakhovka dam ພັງ​ລົງ​ໃນ​ເມືອງເຄີ​ຊັນ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ, ວັນ​ທີ 7 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2023.
ພວກ​ກູ້​ໄພ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ເອົາ​ຄົນ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ໃຫ້​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ບ່ອນ​ນ້ຳ​ຖ້ວມພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ເຂື່ອນ Nova Kakhovka dam ພັງ​ລົງ​ໃນ​ເມືອງເຄີ​ຊັນ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ, ວັນ​ທີ 7 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2023.

ຢູ​ເຄຣນຄວບ​ຄຸມ​ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງແມ່​ນ້ຳເດິ​ນິ​ຟໂປ​ຣ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຣັດ​ເຊຍຍຶດ​ເອົ​າອາ​ນາ​ເຂດ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ທີ່​ຕ່ຳ​ກວ່າ ແລະສ່ຽງ​ຕໍ່ການ​ຖືກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມຫລາຍກວ່າ. ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ຍຶດ​ຄອງ​ໂດຍ​ຣັດ​ເຊຍໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ນ້ຳ​ຍື່ງ​ຂຶ້ນຢູ່ນັ້ນຊາວ​ເມືອງ​ບາງ​ຄົນ​ໄດ້​ລໍ​ຖ້າການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຢູ່​ເທິງ​ຫລັງ​ຄາເຮືອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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