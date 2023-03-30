ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ, ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສ໌ກີ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຕໍ່ສູ້ເພື່ອປົກປ້ອງເມືອງບັກມຸດ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນໄວ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ການເສຍໄຊຂອງຢູເຄຣນທີ່ນັ້ນ ຈະນຳເອົາຄວາມກົດດັນຈາກປະຊາຄົມໂລກ ແລະບາງຄົນໃນຢູເຄຣນ ໃຫ້ທຳການສົມຍອມແບບທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບເອົາໄດ້ກັບຣັດເຊຍ.
ທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນ ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາສັນຕິພາບກັບມົສກູ ຈົນກວ່າວ່າ ກຳລັງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ຈະຖອນອອກຈາກດິນແດນທັງໝົດຂອງ ຢູເຄຣນ ລວມທັງແຫຼມໄຄຣເມຍ ທີ່ປະເທດນັ້ນໄດ້ເຂົ້າຍຶດຄອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໃນ ປີ 2014. ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເປີດການບຸກໂຈມຕີຢ່າງເຕັມຮູບແບບໃນປີກາຍນີ້ມາ ຣັດເຊຍ ອ້າງວ່າ ໄດ້ປະກາດຮວມເອົາ 4 ເຂດຂອງຢູເຄຣນ ເຂົ້າເປັນຂອງຕົນ ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກປະນາມຢ່າງຖ້ວມລົ້ນວ່າ ເປັນການເຮັດຜິດກົດໝາຍໂດຍສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ.
ປະເທດພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງບັກມຸດປານໃດ ໂດຍກ່າວ ວ່າ ການເສຍໄຊຂອງຢູເຄຣນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຄວາມ ຂັດແຍ້ງໂດຍລວມ.
ທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີ (AP) ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາວ່າ ທຸກໆ ການຕໍ່ສູ້ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ.
“ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດສູນເສຍບາດກ້າວຕ່າງໆ ນັ້ນໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າສົງຄາມແມ່ນເປັນແຜ່ນ - ເປັນປ່ຽງຂອງໄຊຊະນະຫລາຍອັນ, ໄຊຊະນະປ່ຽງນ້ອຍໆ, ບາດກ້າວນ້ອຍໆ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ໄຊຊະນະ ຂອງຣັດເຊຍ ຈະເປັນການເອົາອາວຸດທາງດ້ານການເມືອງ ໃຫ້ແກ່ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ "ເພື່ອເອົາໄຊຊະນະອັນນີ້ ໄປຂາຍໃຫ້ປະເທດຕາ ເວັນຕົກ, ຂາຍໃຫ້ສັງຄົມຂອງລາວ, ຂາຍໃຫ້ຈີນ, ຂາຍໃຫ້ອີຣ່ານ."
"ຖ້າຫາກລາວຮູ້ສຶກວ່າມີເລືອດ - ມີກິ່ນສົ່ງອອກມາ ວ່າພວກເຮົາອ່ອນແອ - ລາວກໍ ຈະຍູ້, ຍູ້, ແລ້ວກໍຍູ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ.
ຜູ້ນຳຢູເຄຣນຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ ການສູນເສຍເມືອງບັກມຸດ ຈະເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນຢູເຄຣນເສຍກຳລັງໃຈ. "ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາຈະຮູ້ສຶກອິດເມື່ອຍ." "ສັງຄົມຂອງພວກ ເຮົາຈະຜັກດັນ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າທຳການປະນີປະນອມກັບພວກເຂົາ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ.
ທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AP ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງດ້ວຍລົດໄຟ ໄປຫາຫຼາຍພາກສ່ວນຕາມເຂດແນວໜ້າ, ລວມທັງເຂດຊູມມີ ໃນພາກຕາເວັນອອກ ສຽງເໜືອຂອງຢູເຄຣນອີກດ້ວຍ.