ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຕໍ່ສູ້ສຳລັບເມືອງ ບາກມຸດ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ, ໂດຍໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AP ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການເສຍໄຊຂອງ ຢູເຄຣນ ຢູ່ທີ່ນັ້ນຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນຈາກປະຊາຄົມສາກົນ ແລະ ຄົນຈຳນວນນຶ່ງໃນ ຢູເຄຣນ ເພື່ອທຳການປະນີປະນອມກັບ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນ ຈະບໍ່ພົວພັນໃນການເຈລະຈາສັນຕິພາບກັບ ຣັດເຊຍ ຈົນກວ່າກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຖອນອອກຈາກເຂດແດນຂອງ ຢູເຄຣນ ທັງໝົດ. ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເປີດການບຸກລຸກເຕັມອັດຕາເມື່ອປີກາຍນີ້, ຣັດເຊຍ ໄດ້ອ້າງວ່າຕົນຄວບຄຸມສີ່ຂົງເຂດໃນ ຢູເຄຣນ ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກກ່າວປະນາມຢ່າງຖ້ວມລົ້ນວ່າຜິດກົດໝາຍ ໂດຍສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ.
ບັນດາພັນທະມິດປະເທດຕາເວັນຕົກ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ກ່ຽວກັບ ເມືອງ ບາກມຸດ, ໂດຍເວົ້າວ່າການຜ່າຍແພ້ຂອງ ຢູເຄຣນ ຢູ່ທີ່ນັ້ນຈະບໍ່ມີຜົນຕາມມາໃນຄວາມຂັດແຍ້ງໂດຍລວມ.
ແຕ່ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AP ວ່າທຸກໆຊິ້ນສ່ວນຂອງການຕໍ່ສູ້ແມ່ນສຳຄັນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດສູນເສຍບາດກ້າວໃດໆຍ້ອນສົງຄາມແມ່ນຊີ້ນສ່ວນຂອງໄຊຊະນະຕ່າງໆ. ໄຊຊະນະຂະໜາດນ້ອຍ, ບາດກ້າວນ້ອຍໆຕ່າງໆ.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ລົມກັບອົງການຂ່າວ AP ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງດ້ວຍລົດໄຟໄປຫຼາຍພາກສ່ວນຢູ່ຕາມແນວໜ້າ, ລວມທັງພາກພື້ນ ຊູມີ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສທາງວິດີໂອປະຈຳທຸກຄືນຂອງທ່ານວ່າ “ພາກພື້ນດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ຕິດກັບພວກສັດຕູ. ໄພຂົ່ມຂູ່ແມ່ນຄົງທີ່. ການລະດົມຍິງເຂດຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ. ແຕ່ຊີວິດ, ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາແມ່ນແຂງແກ່ນກວ່າຄວາມຢ້ານກົວໃດໆຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ລົມກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງ ແລະ ປະຊາຊົນໃນເມືອງ ອົກເຕຍກາ ແລະ ທຣອສເຕຍເນັດສ໌, ທີ່ໄດ້ມີການຕໍ່ສູ້ກັນຢ່າງໜັກ. ເມືອງ ທຣອສເຕຍເນັດສ໌ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ ຣັດເຊຍ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກການບຸກລຸກ ແຕ່ຖືກປົດປ່ອຍ ໂດຍກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ໃນວັນທີ 26 ມີນາ 2022, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.