ວັງເຄຣມລິນກ່າວອ້າງໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຢູເຄຣນໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫລື ໂດຣນ 2 ລຳ ເລັງໄປໃສ່ເຮືອນພັກຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໃນຕອນ ກາງຄືນແຕ່ກໍເວົ້າວ່າ ໜ່ວຍບໍລິການດ້ານຄວາມ ປອດໄພໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຄວບຄຸມມັນຢູ່ທາງໃນບໍ່ສາມາດໃຊ້ການໄດ້, ແລະຜູ້ນຳຣັດເຊຍບໍ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ການກ່າວອ້າງຂອງຣັດເຊຍບໍ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ໃນທັນທີ, ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ ເຄຣນກ່າວວ່າ ລັດຖະບານກີຢິບບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນ ບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າແນໃສ່ວັງເຄຣມລິນນັ້ນ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງນັ້ນ ມົສກູກ່າວວ່າ ມີຊາກຫັກພັງຈຳນວນນຶ່ງຈາກການຍິງໂດຣນໄດ້ຕົກຢູ່ໃນບໍລິເວນວັງເຄຣມລິນ ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ.
ວັງເຄຣມລິນກ່າວວ່າ ຕົນ “ຖືວ່າການກະທຳເຫຼົ່ານີ້ເປັນການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ແລ້ວ ແລະເປັນຄວາມພະຍາຍາມສັງຫານຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ” ແລະໄດ້ຂໍຮັກສາສິດທີ່ຈະແກ້ແຄ້ນຄືນ. ຖະແຫລງການນີ້ກ່າວວ່າ "ການກະ ທຳທີ່ທັນເວລາໂດຍທະຫານ ແລະໜ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພພິເສດ" ໄດ້ປິດ ການໃຊ້ງານຂອງໂດຣນໄວ້.
ທ່ານປູຕິນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນວັງເຄຣມລິນ ໃນເວລາທີ່ເກີດເຫດ, ອີງຕາມທ່ານດມິດຕຣີ ເພສຄອຟ (Dmitry Peskov) ໂຄສົກຂອງທ່ານປູຕິນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດກວດສອບລາຍງານຂອງວັງເຄຣມລິນໄດ້. ທ່ານກ່າວວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເຊື່ອອັນໃດກໍຢ່າທີ່ເປັນຄຳເວົ້າອອກມາຈາກວັງເຄຣມລິນທີ່ມີ ເຄື່ອງປັ່ນຂ່າວຂະໜາດໃຫຍ່."
ທີ່ປຶກສາປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານມິຄາຍອິນ ໂພໂດລິຢັກ (Mykhailo Podolyak) ກ່າວໃນຄໍາເຫັນທີ່ສົ່ງຫາອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters) ວ່າ ການກ່າວຫາວ່າ ກີຢິບເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີ, ແລະການຈັບກຸມຂອງ ຣັດເຊຍຕໍ່ຜູ້ກໍ່ເຫດຮ້າຍຂອງຢູເຄຣນ ໃນແຫລມໄຄຣເມຍນັ້ນ ສາມາດສົ່ງສັນ ຍານໃຫ້ຮູ້ວ່າມົສກູກໍາລັງວາງແຜນໂຈມຕີແບບ "ກໍ່ການຮ້າຍ" ຂະໜາດໃຫຍ່ ຕໍ່ຢູເຄຣນໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂ້າງຫນ້ານີ້.
"ແນ່ນອນ, ຢູເຄຣນບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຈມຕີໂດຍໂດຣນຕໍ່ວັງເຄຣມລິນ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ໂຈມຕີວັງເຄຣມລິນ ເພາະວ່າ, ກ່ອນອື່ນໝົດ, ມັນບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂບັນ ຫາທາງການທະຫານແຕ່ຢ່າງໃດ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ໂພໂດລິຢັກ.