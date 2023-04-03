ກຳລັງທະຫານຢູເຄຣນ ແລະຣັດເຊຍ ຕ່າງກໍລາຍງານຂ່າວ ໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້ ກ່ຽວກັບສະຖານະການຂອງເມືອງບັກມຸດ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນເກີດການປະທະກັນຢ່າງຮຸນແຮງ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍມາໄດ້ຫລາຍເດືອນແລ້ວ.
ຫົວໜ້າກຸ່ມແວັກເນີ ທີ່ເປັນທະຫານຮັບຈ້າງຂອງຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ ກຳລັງຂອງຕົນໄດ້ຍົກທຸງຣັດເຊຍຂຶ້ນໄປຕັ້ງໃສ່ ເທິງຕຶກຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງບັກມຸດ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມເມືອງດັ່ງກ່າວ "ໃນມຸມມອງທາງກົດໝາຍ."
ສ່ວນກອງທັບຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍ ໄດ້ສືບຕໍ່ໂຈມຕີເມືອງບັກມຸດ ແຕ່ວ່າ ທະຫານຢູເຄຣນ ໄດ້ “ປົກປ້ອງເມືອງດັ່ງກ່າວໄວ້ໄດ້ ຢ່າງກ້າຫານ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຕໍ່ຕ້ານການໂຈມຕີຂອງສັດຕູໃນຫລາຍໆຄັ້ງ.”
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກ່າວໃນຄຳປາໄສຕອນກາງຄືນປະຈຳວັນອາທິດຂອງທ່ານວ່າ ສະຖານະການເມືອງບັກມຸດ ແມ່ນ “ຮ້ອນແຮງເປັນພິເສດ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີບລິງເຄັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍຕົວນັກຂ່າວຂອງໜັງສືພິມວອລ ສຕຣີດ (Wall Street Journal) ທ້າວອີວານ ເກີສໂຄວິຈ (Evan Gershkovich) ທີ່ຣັດເຊຍກ່າວຫາວ່າ ເປັນສອດແນມນັ້ນ ໃນທັນທີ ຂະນະທີ່ທ່ານບລິງເຄັນ ໂອ້ລົມກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ, ທ່ານເຊີເກ ລາວຣັອຟ ທາງໂທລະສັບໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ຂອງຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເວີແດນ ແພັດໂທລ (Vedant Patel) ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງນັກຂ່າວໂດຍອອກຊື່ເລີຍ.
ໃນການຕອບກັບຕໍ່ທ່ານບລິງເຄັນນັ້ນ ທ່ານລາວຣັອຟ ກ່າວວ່າ ຊະຕາກໍາຂອງ ທ້າວ ເກີສໂຄວິຈ (Gershkovich) ຈະຖືກຕັດສິນໂດຍສານຣັດເຊຍ ແລະ ບອກທ່ານ ບລິງເຄັນວ່າ ມັນເປັນການຍອມຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ທີ່ວໍຊິງຕັນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄະດີດັ່ງກ່າວກາຍເປັນເລື້ອງການເມືອງໄປ. ທ່ານລາວຣັອຟ ກ່າວວ່າ ນັກຂ່າວຄົນນີ້ ຖືກຈັບໄດ້ “ຄາໜັງຄາເຂົາ” ເຖິງແມ່ນວ່າຣັດເຊຍ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນຳ ເອົາຫຼັກຖານໃດໆ ມາສະເໜີໃຫ້ເຫັນເທື່ອກໍຕາມ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນັ້ນ ກ່າວວ່າ ທ່ານບລິງເຄັນຍັງໄດ້ຫາທາງໃຫ້ມີການປ່ອຍ ຕົວພົນລະເມືອງສະຫະລັດ, ທ່ານພອລ ວີແລນ (Paul Whelan), ຜູ້ທີ່ຖືກກັກຂັງມາໄດ້ 1,553 ມື້ແລ້ວ ຫຼັງຈາກຖືກຕັດສິນໃຫ້ຈຳຄຸກ 16 ປີຢູ່ນິຄົມຄຸກຂອງ ຣັດເຊຍ ພາຍຫລັງທີ່ຖືກຕັດສິນວ່າ ເປັນສອດແນມນັ້ນແລ້ວ.