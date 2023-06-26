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ຂ່າວຫຼ້າສຸດໃນຢູເຄຣນ: ຢູເຄຣນ ຍິງລູກສອນໄຟ ແລະເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຂອງ ຣັດເຊຍ ຕົກ

  • ວີໂອເອ
ແຟ້ບຮູບ-ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມເວັກເນີ້ ກໍາລັງກຽມເຄື່ອນທີ່ອອກຈາກສໍານັກງານໃຫຍ່ ໃນເຂດທະຫານພາກໃຕ້ ເພື່ອກັບຄືນໄປຖານທັບຂອງພວກເຂົາໃນ Rostov-on-Don, ແລງວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2023.

ກອງທັບຂອງຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ກອງກໍາລັງຂອງຕົນ ໄດ້ຍິງທຳ​ລາຍ ລູກສອນໄຟນໍາວິຖີສອງໃນສາມລູກ ທີ່ຣັດເຊຍຍິງອອກມາຈາກທະເລດໍາ ເຊັ່ນດຽວກັບເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຊາ​ເຮັດ ທີ່ຜະລິດໂດຍອີ​ຣ່ານ 7 ໃນ 8 ​ລຳ ​ທີ່​ສົ່ງ
ມາໂດຍຣັດເຊຍ.

ການໂຈມຕີທາງອາກາດດັ່ງກ່າວ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຮຸກຮານຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຢູເຄຣນ ພາກັນຮ້ອງໂຮດີໃຈກ່ຽວກັບຜົນຂອງ​ການ
ຕໍ່​ຕ້ານ ໃນການດໍາເນີນງານປ້ອງກັນທາງອາກາດຄັ້ງນີ້.

ປະທານາທິບໍດີຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າ ທ່ານເນັ້ນຢໍ້າໃນ​ຄຳປາໄສຂອງທ່ານໃນຄືນວັນອາທິດວານນີ້ ລຸນຫຼັງທີ່ທ່ານລົມໂທ ລະສັບກັບປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ວ່າ ທ່ານມີ “ຄວາມສໍານຶກໃນບຸນຄຸນເປັນພິເສດ” ຕໍ່ສະຫະລັດ ສໍາລັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຈະຫຼວດ Patriot ທີ່ເປັນແຮງຂັບເຄື່ອນການປ້ອງກັນທາງອາກາດ.

ທ່ານໄບເດັນ ໃຫ້ການຢືນຢັນຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກວ່າ ສະຫະລັດ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຢູເຄຣນ ບໍ່ປ່ຽນແປງ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ, ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ອີງຕາມລາຍງານຈາກຖະແຫຼງການຂອງທໍານຽບຂາວ.

ທ່ານເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າ ທ່ານຍັງໄດ້ຫາລືກ່ຽວກັບການຕໍ່ສູ້ຢູ່ໃນ​ເຂດແນວໜ້າ ແລະການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກອງທັບຢູເຄຣນ ໃນລະຫວ່າງລົມໂທ ລະສັບກັບທ່ານໄບເດັນ ແລະການສົນທະຍາໃນຫົວຂໍ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງການາດາ ທ່ານຈັສຕິນ ທຣູໂດ (Justin Trudeau) ແລະປະທານາທິບໍດີຂອງໂປແລນ ທ່ານແອນເດຣ​ຈ ດູດາ (Andrzej Duda).

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານນາງຮານນາ ມາເລຍອາ (Hanna Maliar) ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ກອງກໍາລັງຂອງຢູເຄຣນ ຢຶດໄດ້ສ້າງ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງປະເທດໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ແລະຍັງມີການສູ້​ລົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ໜັກຢູ່ໃນ​ເມືອງ ລີມານ (Lyman), ບາກມຸດທ໌ (Bakhmut), ອະ​ດິບກາ (Avdiivka) ແລະເຂດມາຢິນກາ (Maryinka).

ທ່ານນາງມາເລຍອາ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນລະຫວ່າງ “ທີ່ສະຖານະການຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃດໆໃນຊ່ວງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ,” ໂດຍລວມແລ້ວ, ກອງກໍາລັງຂອງຢູເຄຣນ ປົດປ່ອຍໄປແລ້ວ 130 ກິໂລແມັດມົນທົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າເລີ້ມຕົ້ນການຕອບໂຕ້ຄືນໃນຊ່ວງຕົ້ນເດືອນນີ້.

ຄວາມທ້າທາຍທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ໂດຍພວກ​ນັກ​ລົບ​ຈາກກອງກໍາລັງຮັບຈ້າງ Wagner ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມແຕກແຍກກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການເປັນຜູ້ນໍາຂອງປູຕິນ ທີ່ອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍອາທິດ ຫຼືຫຼາຍເດືອນໃນການດໍາເນີນງານ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະ ເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃນການໃຫ້ສໍາພາດລາຍການ “Meet the Press” ຂອງອົງການຂ່າວ NBC.

ທ່ານບລິງເກັນ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການກໍ່ກະບົດຂອງກຸ່ມເວັກເນີ ແລະ ວິກິດການທີ່​ຕິດ​ຕາມ​ມາ ວ່າເປັນ “ເລື້ອງພາຍໃນ” ຂອງຣັດເຊຍ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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