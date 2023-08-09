ເຢຍຣະມັນໄດ້ສະເໜີທີ່ຈະຂະຫຍາຍການນໍາສົ່ງລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ Patriot ໄປໂປແລນ ຈົນຮອດທ້າຍປີ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດໃນຖະແຫລງການທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ເບີລິນ ໄດ້ສົ່ງລະບົບລູກສອນໄຟ Patriot ສາມໜ່ວຍໄປພາກຕາເວັນອອກ ຂອງ ໂປແລນ ໃນເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ ຫລັງຈາກເກີດລະເບີດທີ່ຮ້າຍແຮງ ໃນໝູ່ບ້ານແຫ່ງນຶ່ງຂອງ ໂປແລນ ໃນທ້າຍປີ 2022. ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວເຊື່ອ ວ່າໄດ້ມາຈາກລູກສອນໄຟປ້ອງກັນທາງອາກາດທີ່ຫລົງຍິງໄປຂອງຢູເຄຣນ.
ດັ້ງເດີມແລ້ວ, ການສົ່ງລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟທີ່ເຮັດຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະເປັນເວລາຫົກເດືອນ. ແຕ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກ່່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ ໂປແລນ ເກັບຮັກສາລະບົບນັ້ນໄວ້” ກາຍລະດູຮ້ອນ, ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ເຖິງທ້າຍປີ.”
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເລີ້ມຕົ້ນໃນປີ 2024, ລະບົບດັ່ງກ່າວຈະເປັນ “ການປະກອບສ່ວນທີ່ສຳຄັນ” ຕໍ່ກອງກຳລັງຕອບໂຕ້ວ່ອງໄວຂອງອົງການ NATO ອີງຕາມການກ່າວຂອງກະຊວງ, ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າມັນຈະບໍ່ມີການ ຕໍ່ເວລາກາຍປີ 2023 ສຳລັບໂປແລນ.
ໂປແລນ ທຳອິດໄດ້ປະຕິເສດຂໍ້ສະເໜີຂອງ ເຢຍຣະມັນ ກ່ຽວກັບ ລູກສອນໄຟ Patriot, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ເບີລິນ ສົ່ງອາວຸດໄປໃຫ້ ຢູເຄຣນ. ເຢຍຣະມັນ ຊຶ່ງໄດ້ເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນດ້ານອາວຸດທີ່ສຳຄັນ ໃຫ້ແກ່ ກີຢິບ ນັ້ນ, ຕໍ່ມາໄດ້ສົ່ງລະບົບ Patriot ໄປໃຫ້ຢູເຄຣນເຊັ່ນກັນ.