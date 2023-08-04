ຫຼ້າສຸດໃນຢູເຄຣນ: ຢູເຄຣນກຳລັງຊອກຫາການສະໜັບສະໜຸນຈາກທົ່ວໂລກ ໃນການປຶກສາຫາລືສັນຕິພາບ ຢູ່ທີ່ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍເປັນເຈົ້າພາບ

ຢູເຄຣນ ແລະພັນທະມິດຂອງຕົນ ກໍາລັງກະກຽມເພື່ອລະດົມການສະຫນັບສະຫນູນຈາກທົ່ວໂລກສໍາລັບແຜນສັນຕິພາບທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລື ໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາ ຢູ່ທີ່ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ (Saudi Arabia) ເປັນເຈົ້າພາບໃນທ້າຍອາທິດນີ້, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ຢູເຄຣນ ແລະບັນດານັກການທູດຕາເວັນຕົກ ຫວັງວ່າການພົບປະກັນຢູ່ເມືອງທ່າ ເຈດດາ (Jeddah) ຂອງ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ (Saudi Arabia) ຈະເປັນໂອກາດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບຫຼັກການທີ່ສຳຄັນໃນການແຈ້ງເຖິງຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບໃດໆກໍ່ຕາມ ທີ່ຈະຍຸຕິສົງຄາມທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ຂອງຣັດເຊຍ ໃນຢູເຄຣນ.
ມີປະມານ 40 ປະເທດ ທີ່ພ້ອມຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ຈີນຈະເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ບໍ່. ຈີນໄດ້ຮັບການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຮອບກ່ອນໜ້ານີ້ ຢູ່ທີ່ເດັນມາກ ໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າ ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນສຸກມີ້ນີ້, ແລະການສົນທະນາຫຼັກ ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນເສົາແລະວັນອາທິດ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ (Volodymyr Zelenskyy) ກ່າວໃນວັນພຸດນີ້ວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າ ການເຈລະຈາໃນທ້າຍອາທິດນີ້ ຈະນຳໄປສູ່ “ກອງປະຊຸມສຸດຍອດສັນຕິພາບ” ທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຂອງບັນດາຜູ້ນຳທົ່ວໂລກໃນລະດູໜາວນີ້.
ຣັດເຊຍຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາໃນທ້າຍອາທິດນີ້ ຫຼືກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທີ່ທ່ານ ເຊເລັນສກີ (Zelenskyy) ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ສຳລັບລະດູໜາວ.
ນອກເໜືອຈາກບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນຕາເວັນຕົກແລ້ວ, ຢູເຄຣນ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງການທູດຈາກບັນດາປະເທດໃນຝາກໃຕ້ຂອງໂລກ, ລວມທັງ ບຣາຊິລ, ອິນເດຍ, ອາຟຣິກາໃຕ້ ແລະ ເທີກີ.