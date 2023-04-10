ສອງແຂວງຂອງ ຢູເຄຣນ ຄື ຄາກີບ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ແລະ ຊາໂປຣິສເຊຍ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຖືກໂຈມຕີໂດຍລູກສອນ, ຈະຫຼວດ ແລະ ປືນໃຫຍ່ຂອງ ຣັດເຊຍ ເມື່ອທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງກອງທັບ ຢູເຄຣນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ທ່ານ ໂອເລັກແຊນເດີ ໂປຣຄູດິນ, ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ ເຄີສັນ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລົບ ຣັດເຊຍ ໄດ້ໂຈມຕີສອງຊຸມຊົນໃນແລງວັນອາທິດວານນີ້, ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າມັນບໍ່ໄດ້ມີລາຍລະອຽດໃນທັນທີ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AP.
ເຈົ້າແຂວງ ຄາກີບ ທ່ານ ໂອເລ ຊີນີຮູບອຟ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການລະດົມຍິງໃນເມືອງ ຄູປຽນສ໌, ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງທີ່ເຄີຍຖືກຄວບຄຸມໂດຍກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ກ່ອນ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຍາດການຄວບຄຸມມາໄດ້ຄືນໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍສອງຄົນເສຍຊີວິດໃນວັນອາທິດວານນີ້. ຕໍ່ມາໃນວັນອາທິດນັ້ນ, ທ່ານ ຊີນີຮູບອຟ ໄດ້ກ່າວໃນແອັບພລີເຄຊັ້ນສົ່ງຂໍ້ຄວາມ Telegram ວ່າເມືອງດັ່ງກ່າວ ຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃຕ້ການໂຈມຕີ, ແລະ ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ເຂດທີ່ພັກອາໄສ ດ້ວຍເຄື່ອງຍິງຈະຫຼວດ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວປະນາມການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ຣັດເຊຍ ທີ່ກົງກັບວັນອາທິດສຸດທ້າຍກ່ອນບຸນ ອີສເຕີ ຂອງຊາວຄຣິສຕຽນ ນິກາຍອໍໂຕດັອກສ໌. ປະຊາຊົນຢູເຄຣນ 41 ລ້ານຄົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊາວ ຄຣິສຕຽນ ນິກາຍ ອໍໂຕດັອກສ໌ ຜູ້ທີ່ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນ ອີສເຕີ ໃນວັນທີ 16 ເມສາ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສທາງວິດີໂອປະຈຳທຸກຄືນຂອງທ່ານວ່າ “ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ລັດກໍ່ການຮ້າຍສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາທິດສຸດທ້າຍກ່ອນບຸນ ອີສເຕີ. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ ຣັດເຊຍ ເຮັດໃຫ້ຕົນຖືກໂດດດ່ຽວຈາກໂລກຍິ່ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເດືອນສັກສິດ ຣາມາດານ ສຳລັບຊາວ ມຸສລິມ ຫຼື ອິຟຕາ, ກັບທະຫານ ຢູເຄຣນ ທີ່ເປັນຊາວມຸສລິມ, ບັນດາຜູ້ນຳຂອງສະພາແຫ່ງປະຊາຊົນ ຕາຕາ ໄຄຣມຍ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນຂອງພະມຸສລິມ.
ງານດັ່ງກ່າວຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ດິນແດນຂອງສູງກາງວັດທະນະທຳ ເບີລິກ ຕາຕາ ໄຄຣເມຍ ໃນພາກພື້ນ ຄາກີບ, ອີງຕາມການກ່າວ ຂອງເວັບໄຊ້ທາງການຂອງທ່ານ.
ຜູ້ທີ່ຢູ່ງານຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳ ອິຟຕາ ໄດ້ສະແດງການໄວ້ອາໄລໃຫ້ບັນດາທະຫານຜູ້ທີ່ໄດ້ອຸທິດຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອປ້ອງກັນລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງເວັບໄຊ້ຂອງທ່ານ ເຊເລັນສກີ.