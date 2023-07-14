ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນຢູເຄຣນຢ່າງໜ້ອຍສາມຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກ 38 ຄົນ ໃນມື້ທີ່ຜ່ານມາ ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ລັດຖະບານກິຢິບ ໄດ້ກ່າວວ່າກຳລັງຣັດເຊຍ ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ 13 ໂຕເມືອງ ແລະບັນດາໝູ່ບ້ານ ຢູ່ໃນເຂດໂດແນັດ ທີ່ຣັດເຊຍຄວບຄຸມເປັນບາງສ່ວນ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດດ້ວຍການໂຈມຕີທາງອາກາດ ລູກສອນໄຟແລະ ປືນໃຫຍ່.
ຢູ່ໃນເຂດຊາໂປຣິສເຊຍ ທີ່ຣັດເຊຍຄວບຄຸມເປັນບາງສ່ວນເຊັ່ນດຽວກັນ ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ມີ 21 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກສິ້ນສ່ວນຂອງໂດຣນໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ແລະເກີດໄຟໄໝ້ຢູ່ເມືອງເຄີຊອນ ຫລັງຈາກຣັດເຊຍໄດ້ຍິງຖະຫລົ່ມ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ການປ້ອງກັນໄພທາງອາ ກາດເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຍິງໂດຣນທີ່ເຮັດຢູ່ອີຣ່ານຕົກ 20 ລໍາ ທີ່ສົ່ງມາໂຈມຕີໂດຍຣັດເຊຍທີ່ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຂົງເຂດກິຢິບ. ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ຊາກຂອງໂດຣນ ຕົກລົງໃສ່ສີ່ເຂດ ຂອງນະຄອນຫລວງ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ ເຮັດໃຫ້ສອງຄົນໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍດ້ວຍບາດແຜ ແລະທຳລາຍເຮືອນຫລາຍຫລັງ.
ກະຊວງພາຍໃນກ່າວວ່າ ພວກດັບເພີງໄດ້ມອດໄຟຢູ່ຕຶກອາຄານ 16 ຊັ້ນ ແລະໄຟໄໝ້ອີກແຫ່ງນຶ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນຕຶກບ່ອນພັກເຊົາ. ຊາກຫັກພັງຍັງໄດ້ຕົກໃສ່ໜ້າຕຶກອາຄານ 25 ຊັ້ນ.
ຄື້ນຟອງຫລ້າສຸດແມ່ນເປັນຄຳຄືນທີສາມຕິດຕໍ່ກັນ ທີ່ມີການໃຊ້ໂດຣນໃນການໂຈມຕີກິຢິບ.
ຢູ່ແຫ່ງອື່ນໆ ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ນຶ່ງໃນຈຳນວນລູກສອນໄຟເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ສັງຫານເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຣັດເຊຍຄົນນຶ່ງ ພົນໂທໂອເລັກ ໂຊກັອຟ ຜູ້ທີ່ນຳພາກຳລັງມົສກູໃນການຕໍ່ສູ້ ກັບການບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນຂອງກິຢິບຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຢູເຄຣນ.
ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ນາຍພົນໂຊກັອຟ ໄດ້ຖືກສັງຫານເວລາທະຫານຢູເຄຣນ ໄດ້ໂຈມຕີເມືອງເບີດແວງ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ດ້ວຍລູກສອນໄຟ Storm Shadow ທີ່ອັງກິດສະໜອງໃຫ້. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍ ຍັງບໍ່ໄດ້ລາຍງານ ການເສຍຊີວິດຂອງນາຍພົນໂຊກັອຟ.