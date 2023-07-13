ຂ່າວຫລ້າສຸດ: ໂດຣນຣັດເຊຍ ແນເປົ້າໝາຍການໂຈມຕີ ໃສ່ກິຢິບ ເປັນເວລາສາມຄືນຕິດຕໍ່ກັນ

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຫລັງຈາກຄືຶ້ນຟອງການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ນະຄອນກີຢິບ.
ໜ່ວຍປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດ ໄດ້ຍິງໂດຣນຢ່າງໜ້ອຍ 10 ລຳຕົກ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວ ແຕ່ວ່າມີຊາກຫັກພັງທີ່ຕົກລົງມາໃສ່ບ້ານເຮືອນຕ່າງໆຢູ່ໃນຫຼາຍເຂດຂອງກິຢິບ. ຊາກຫັກພັງໄດ້ທຳລາຍອາຄານຕ່າງໆ ກໍ່ໃຫ້ໄດ້ເກີດໄຟໄໝ້ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາມຄົນ.
“ມື້ແລງນີ້ ການໂຈມຕີຄັ້ງໃຫຍ່ ໂດຍໂດຣນຂອງອີຣ່ານໄດ້ເກີດຂຶ້ນ” ກອງທັບທີ່ນະຄອນຫຼວງກິຢິບ ໄດ້ກ່າວໃນເຕເລກຣາມ.
ຣັດເຊຍໄດ້ມັກແນເປົ້າໝາຍໃສ່ບັນດາເມືອງຕ່າງໆຂອງຢູເຄຣນ ດ້ວຍການໂຈມຕີທາງອາກາດໂດຍໂດຣນ Shahed ທີ່ສ້າງໂດຍອີຣ່ານ.
ຄື້ນຟອງຫລ້າສຸດ ແມ່ນເປັນຄືນທີສາມຕິດຕໍ່ກັນ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ໂດຣນໂຈມຕີກິຢິບ.