ຫຼ້າສຸດໃນຢູເຄຣນ: ຣັດເຊຍ ໂຈມຕີທາງອາກາດໃສ່ເມືອງທ່າເຮືອມິໂກລາອິຟ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ທໍາການໂຈມຕີທາງອາກາດຂ້າມຄືນ ທີ່ເມືອງທ່າເຮືອມີໂກລາອິຟ (Mykolaiv) ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບຢ່າງໜ້ອຍ 18 ຄົນ.
ຜູ້ປົກຄອງຂົງເຂດ ທ່ານວີຕາລີ ກິມ (Vitaliy Kim) ກ່າວຜ່ານທາງເທເລແກຣມ (Telegram) ວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດໄດ້ຖະຫລົ່ມເຂດໃຈກາງເມືອງ ແລະພວກທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບນັ້ນ ລວມມີເດັກນ້ອຍ 5 ຄົນ. ທ່ານກິມ ກ່າວຕື່ມວ່າ ມີສອງຄົນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ເອົາອອກມາຈາກຊາກຫັກພັງ.
ທ່ານໂອເລັກຊານເດີ ສເກວິກ (Oleksandr Snkevych), ເຈົ້າເມືອງມີໂກລາອິຟ (Mykolaiv) ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ທຳລາຍຕຶກອາຄານສູງຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຫຼັງ ພ້ອມກັບບ່ອນຈອດລົດຈຳນວນນຶ່ງ.
ສ່ວນຢູ່ໃນເມືອງໂອເດຊາ (Odesa) ນັ້ນ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບ 2 ຄົນ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຕຶກອາຄານນຶ່ງຫລັງ.
ຣັດເຊຍໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ເມືອງໂອເດຊາ ແລະ ເມືອງມີໂກລາອິຟ ດ້ວຍການໂຈມຕີທາງອາກາດຫຼາຍຄັ້ງໃນອາທິດນີ້.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນແຫລມໄຄຣເມຍກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ສັງຫານ 1 ຄົນ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຕຶກອາຄານ ຂອງການປົກຄອງຫຼາຍແຫ່ງໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງແຫຼມດັ່ງກ່າວ.
ຣັດເຊຍໄດ້ຍຶດຄອງແຫລມໄຄຣເມຍ ແລະໄດ້ພະນວກເອົາມັນເຂົ້າເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຕົນໃນປີ 2014 ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຈາກປະຊາຄົມສາກົນ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍໄດ້ອອກຄຳເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຄັ້ງໃໝ່ ຕໍ່ກຳປັ່ນທີ່ມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ທ່າເຮືອຂອງຢູເຄຣນ, ສອງມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ຍົກເລີກຂໍ້ຕົກລົງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ກຳປັ່ນບັນທຸກອາຫານປະເພດເມັດຂອງຢູເຄຣນຜ່ານທະເລດຳ.
ຖະແຫຼງການທີ່ຂຽນອອກ ແລະເອົາລົງໃນແອັບພລີເຄຊັນສົ່ງຂໍ້ຄວາມເທເລແກຣມ (Telegram) ເວົ້າວ່າ ເລີ້ມແຕ່ຕອນທ່ຽງຄືນຂອງວັນທີ 20 ກໍລະກົດນີ້ ເປັນຕົ້ນໄປ “ກຳປັ່ນທຸກລຳ ທີ່ແລ່ນໃນເຂດນ່ານນ້ຳທະເລດຳ ໄປຍັງທ່າເຮືອຂອງຢູເຄຣນຈະຖືວ່າອາດເປັນກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າທາງທະຫານໄດ້.”