ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆຢູ່ທ່າເຮືອໃນພາກພື້ນ ໂອເດຊາ ໃນພາກໃຕ້ຂອງ ຢູເຄຣນ, ໃນຂະນະທີ່ໂດຣນທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມາໂດຍ ຣັດເຊຍ ກໍໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ຢູເຄຣນ ເຊັ່ນກັນ.
ກອງທັບຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຄື່ອງຍົກອາຫານປະເພດເມັດ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ຢູ່ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ແລະ ທ່າເຮືອ.
ທ່ານ ໂອເລ ຄີເປີ, ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ ໂອເດຊາ ໄດ້ກ່າວໃນ Telegram ວ່າການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແຕ່ບໍ່ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການບາດເຈັບ.
ທ່ານ ຄີເປີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ຣັດເຊຍ ໄດ້ໂຈມຕີທ່າເຮືອ, ອາຫານປະເພດເມັດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານໂລກອີກຄັ້ງນຶ່ງ.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກໂຄງການລິເລີ່ມອາຫານປະເພດເມັດທະເລດຳໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ຣັດເຊຍ ໄດ້ໂຈມຕີພື້ນຖານໂຄງລ່າງອາຫານປະເພດເມັດຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນພາກພື້ນ ໂອເດຊາ ຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ.
ກ່ອນອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດສຳລັບການເດີນທາງທີ່ປອດໄພຂອງການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດ ຢູເຄຣນ ຜ່ານທະເລດຳນັ້ນ, ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕຳໜິວ່າຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຄ້າຍຄືກັນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກການສົ່ງອອກອາຫານປະເພດເມັດ ແລະ ປຸຍຂອງເຂົາເຈົ້າເອງແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກບັນລຸ.