ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ກຳລັງພິຈາລະນາທີ່ຈະສົ່ງກະສຸນລູກຫວ່ານ ໄປຍັງຢູເຄຣນ ເພື່ອຊ່ວຍປະເທດດັ່ງກ່າວໃນການເຮັດສົງຄາມຕ້ານຣັດເຊຍ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີທ່າທາງວ່າຈະສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ.
ລູກກະສຸນທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງດັ່ງກ່າວ ຈະຍິງຈາກປືນໃຫຍ່ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຈະຫວ່ານລະເບີດຫຼາຍໆສິບລູກໄປທົ່ວບໍລິເວນກວ້າງ. ມັນສາມາດເປັນອັນຕະລາຍໃນໄລຍະຍາວຫຼັງຈາກການສູ້ລົບຈົບສິ້ນລົງແລ້ວ. ກະສຸນລູກຫວ່າງໄດ້ຖືກຫ້າມໂດຍ 123 ປະເທດຍ້ອນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ພົນລະເຮືອນ ແຕ່ສະຫະລັດ ຢູເຄຣນ ແລະຣັດເຊຍບໍ່ໄດ້ຫ້າມໃຊ້ອາວຸດເຫຼົ່ານີ້.
ກະສຸນລູກຫວ່ານ ແມ່ນຄາດກັນວ່າ ຈະເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຮອບໃໝ່ຂອງສະຫະລັດຕໍ່ຢູເຄຣນ ຊຶ່ງຈະມີການປະກາດໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ການຈັດຫາກະສຸນລູກຫວ່ານ ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ “ແມ່ນສິ່ງທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນການພິຈາລະນາ” ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ນາຍພົນຈັດຕະວາແພຕຣິກ ຣາຍເດີ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ຢູເຄຣນແລະຣັດເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ກະສຸນລູກຫວ່າງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ຢູ່ໃນສະໜາມລົບ ແຕ່ກີຢິບໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ວໍຊິງຕັນສົ່ງກະສຸນລູກຫວ່ານໄປໃຫ້ຍ້ອນກຳລັງຂອງຕົນມີກະສຸນສຳຮອງໜ້ອຍລົງ. ມາຈົນດຽວນີ້ ສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມການຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະໜອງກະສຸນລູກຫວ່ານ ຍ້ອນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພົນລະເຮືອນ.
ແຕ່ໃນເວລານີ້ ມີລາຍງານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດເຊື່ອວ່າ ກະສຸນລູກຫວ່ານອາດເປັນປະໂຫຍດໃນການສູ້ລົບຕ້ານຣັດເຊຍ. ທ່ານນາງລໍຣາ ຄູບເປີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ເມື່ອໄວໆມານີ້ໃຫ້ການຕໍ່ສະພາວ່າກະສຸນເຫຼົ່ານີ້ ອາດຊ່ວຍກີຢິບໃນການບຸກໂຈມຕີທີ່ໝັ້ນຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນຂຸມສະໜາມລົບ.
ຂໍ້ບັງຄັບຂອງກົດໝາຍສະຫະລັດ ໃຫ້ການຍົກເວັ້ນ ຕໍ່ການສົ່ງອອກ ກະສຸນລູກຫວ່ານຂອງປະທານາທິບໍດີ ຖ້າຫາກວ່າຫຼາຍກວ່ານຶ່ງເປີເຊັນ ຂອງລູກລະເບີດທີ່ບັນຈຸຢູ່ນັ້ນຫາກບໍ່ລະເບີດ. ໂຕເລກແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຮູ້ກັນ ໃນຖານະທີ່ເປັນອັດຕາບໍ່ລະເບີດຫຼື “dud rate.”