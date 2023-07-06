ລູກສອນໄຟຣັດເຊຍໄດ້ຕົກໃສ່ຕຶກອາພາດເມັນຫຼັງນຶ່ງ ທີ່ເມືອງລີວິບ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກ 9 ຄົນ.
ເຈົ້າເມືອງລີວິບ ທ່ານແອນດຣີ ຊາດັອບຢີ ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ອາພາດເມັນ 60 ຫ້ອງ ແລະລົດອີກ 50 ຄົນ. ທ່ານຊາດັອບຢີ ກ່າວເຖິງການໂຈມຕີວ່າ ໃຫຍ່ສຸດຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານພົນລະເຮືອນ ນັບແຕ່ຣັດເຊຍເລີ້ມທຳການຮຸກຮານໃນປີກາຍ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ກ່າວຕໍ່ເຕເລກຣາວ່າ “ແນ່ນອນ ມັນຈະຕ້ອງມີການຕອບໂຕ້ຕໍ່ພວກສັດຕູ. ການຕອບໂຕ້ທີ່ເປັນຮູບປະທຳ.
ເມືອງລີວິບຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ຕິດກັບໂປແລນ ຫ່າງໄກຈາກເຂດແນວໜ້າທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ແລະພາກໃຕ້ ທີ່ໄດ້ເປັນຈຸດເພັ່ງເລັງສ່ວນໃຫຍ່ ໃນການສູ້ລົບກັນເມື່ອໄວໆມານີ້ ລະຫວ່າງກຳລັງຂອງຢູເຄຣນ ແລະຣັດເຊຍ.
ໃນການໃຫ້ສຳພາດທີ່ອອກອາກາດໂດຍໂທລະພາບ CNN ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທ່ານເຊເລນສກີກ່າວວ່າ ທ່ານຕ້ອງການເປີດສາກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນກ່ອນໜ້າ ນັ້ນ ແຕ່ໄລຍະເວລາແມ່ນຂຶ້ນກັບການໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານຈາກພັນທະມິດຂອງຢູເຄຣນ ຄືສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດໃນຢູໂຣບ.
ຢູເຄຣນເລີ້ມເປີດສາກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນ ໃນເດືອນແລ້ວ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຢຶດເອົາດິນແດນຄືນ ທີ່ຣັດເຊຍເຂົ້າຢຶດຄອງນັບແຕ່ການຮຸກຮານເລີ້ມຂຂຶ້ນໃນເດືອນກຸມພາປີ 2022.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນພວມຊອກຫາລູກກະສຸນແລະອາວຸດທີ່ທັນສະໄໝຕື່ມຂຶ້ນ ຮວມທັງລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດ ແລະເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ ເພື່ອຈະມີຄວາມ ສາມາດຮັບມືກັບກອງທັບຂອງຣັດເຊຍໄດ້.
ທ່ານເຊເລນສກີກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ CNN ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຢາກໃຫ້ການບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນ ມີຂຶ້ນໄວກວ່ານັ້ນ ຍ້ອນທຸກຄົນເຂົ້າໃຈວ່າ ຖ້າການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນມີຂຶ້ນໃນເວລາຕໍ່ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ດິນແດນຂອງພວກເຮົາສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖືກຝັງລະເບີດໃສ່. ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ເວລາແກ່ສັດຕູ ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຫ້າງລະເບີດໃສ່ຕຍື່ມ ແລະກະກຽມເສັ້ນປ້ອງກັນຂອງພວກເຂົາ.”