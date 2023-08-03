ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ທ່າເຮືອອິສເມລ (Izmail) ຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳດານູບ (Danube) ໃນພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ ໃນວັນພຸດວານນີ້, ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອາຫານປະເພດເມັດ 44,000 ໂຕນ ທີ່ຈັດໄວ້ສົ່ງໃຫ້ທະວີບອາຟຣິກາ, ຈີນ ແລະອິສຣາແອລ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວ.
ບໍ່ມີຜູ້ໃດໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການໂຈມຕີທ່າເຮືອອິສເມລ (Izmail) ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຊາຍແດນຕິດກັບໂຣມາເນຍ ຊຶ່ງເປັນເສັ້ນທາງເລືອກທີ່ສຳຄັນເພື່ອໄປທ່າເຮືອຕ່າງໆ ຢູ່ແຄມທະເລດຳ ທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ກີດກັນບໍ່ໃຫ້ມີທາງຜ່ານທີ່ປອດໄພນັ້ນ.
ແຕ່ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈໍາຢູເຄຣນ, ທ່ານນາງ ບຣິດເຈັດ ບຣິງຄ໌ (Bridget Brink) ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທ່າເຮືອຢູ່ພາກໃຕ້ຢູເຄຣນ ໃນຊຸມມື້ມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຣັດເຊຍບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ພົນລະເຮືອນຢູເຄຣນ.
ທ່ານນາງກ່າວໃນສື່ສັງຄົມສັງຄົມວ່າ “ຣັດເຊຍບໍ່ມີຄວາມປາຖະໜາຢາກມີສັນຕິພາບ, ບໍ່ມີຄວາມຄິດເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງພົນລະເຮືອນ, ແລະບໍ່ສົນໃຈ ຕໍ່ຄົນໃນທົ່ວໂລກທີ່ເພິ່ງອາໄສອາຫານຈາກຢູເຄຣນ. ການໂຈມຕີທັງໝົດມີຂຶ້ນໃນສອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກຣັດເຊຍຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ລິເລີ່ມອາຫານປະເພດເມັດທະເລດຳທີ່ມີອາຍຸເກືອບໄດ້ນຶ່ງປີທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ກຳປັ່ນຂອງຢູເຄຣນແລ່ນຂ້າມທະເລດຳໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ ຕົກລົງອາຫານປະເພດເມັດທະເລດຳກັບປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊບ ຕາຢິບ ເອີດວານໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບໃນວັນພຸດວານນີ້ ຊຶ່ງ ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກທັງສອງປະເທດ. ທ່ານເອີດວານເນັ້ນຫນັກເຖິງ ຄວາມ ສໍາຄັນຂອງການເລີ່ມຕົ້ນການຂົນສົ່ງອາຫານປະເພດເມັດຄືນໃຫມ່, ໃນຂະ ນະທີ່ທ່ານປູຕິນກ່າວວ່າທ່ານຈະ "ກັບຄືນສູ່ສັນຍາອາຫານປະເພດເມັດໃນ ທັນທີຫາເມື່ອໃດປະເທດຕາເວັນຕົກປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຜູກພັນຂອງເຂົາເຈົ້າ."
ຜູ້ນຳຣັດເຊຍໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ການລົງໂທດຂອງຝ່າຍຕາເວັນຕົກໄດ້ຂັດຂວາງການຂົນສົ່ງທັນຍາຫານແລະຝຸ່ນຂອງຣັດເຊຍ.
ຂະນະດຽວກັນຢູ່ທີ່ວໍຊິງຕັນນັ້ນ, ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ພົນເອກແພັດທຣິກ ໄຣເດີກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນຂອງຢູເຄຣນພວມກ້າວໄປໜ້າ, ແຕ່ ທ່ານກ່າວເຕືອນວ່າ "ມັນມີ ແລະຈະສືບຕໍ່ເປັນການຕໍ່ສູ້ຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບພວກເຂົາ."