ຣັດເຊຍ ແລະຢູເຄຣນຕ່າງກໍໄດ້ກ່າວອ້າງເອົາເມືອງບັກມຸດ ທີ່ມີການປະທະກັນໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ມົສກູ ກ່າວວ່າ ກຳລັງທະຫານຂອງຕົນໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາອີກ 2 ຄຸ້ມ ໃນເຂດກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງ ທີ່ເກືອບທຳລາຍເກືອບໝົດແຫ່ງນັ້ນແລ້ວ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ.
ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງໄດ້ບຸກລຸກຢູເຄຣນເມື່ອ 14 ເດືອນກ່ອນ, ເຫັນວ່າ ການຍຶດເອົາເມືອງ ບັກມຸດ ເປັນເສັ້ນທາງໄປສູ່ຄວາມກ້າວໜ້າອື່ນໆ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນາຍພົນເອກອາເລັກຊັນເດີ ເຊີສກີ (Oleksandr Syrskyi) ໄດ້ ເອົາຮູບຂອງທ່ານ ແລະທະຫານຂອງທ່ານຢູ່ແນວຫນ້າ ລົງໃນແອັປສົ່ງຂໍ້ຄວາມ Telegram ແລະ ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາຕີສັດຕູ ຊຶ່ງມັກຈະເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດສໍາລັບ ລາວ ແລະ ສືບຕໍ່ຍຶດຫມັ້ນຢູ່ໃນເສັ້ນຍຸດທະສາດ."
ທັງອົງການຂ່າວເອພີ (AP) ແລະຣອຍເຕີສ໌ (Reuters) ແມ່ນບໍ່ສາມາດກວດສອບ ຄວາມເທັດຈິງ ຂອງລາຍງານທີ່ມາຈາກສະຫນາມລົບໄດ້.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢູເຄຣນ, ທ່ານນາງເອີຣີນາ ວາເຣສຊັກ (Iryna Vereshchuk) ກ່າວວ່າ ບັກມຸດ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນກ່ອນສົງຄາມຫຼາຍກ່ວາ 70,000 ຄົນ ໃນປັດຈຸບັນ ມີພົນລະເຮືອນຍັງເຫລືອບໍ່ຮອດ 4,000 ຄົນ, ລວມ ທັງ ເດັກນ້ອຍ 38 ຄົນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters). ຄະນະກຳມະການກາແດງສາກົນ (ICRC) ກ່າວວ່າ ພວກທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ນັ້ນ ກໍາລັງຊອກຫາບ່ອນລີ້ໄພ ຢູ່ໃຕ້ດິນ ພາຍໃຕ້ການຍິງປືນໃຫຍ່ໃສ່ກັນຢ່າງໜັກ.