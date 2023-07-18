ຂ່າວຫລ້າສຸດ: ຣັດເຊຍ ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ເມືອງໂອເດຊາ

ກອງທັບຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ໃຊ້ລູກສອນໄຟນຳວິຖີ ແລະໂດຣນ Shahed ທີ່ເຮັດໂດຍອີຣ່ານ ທຳການໂຈມຕີໃນເຂດເມືອງໂອເດຊາໃນຕອນຂ້າມຄືນ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ທ່າເຮືອ ແລະເຮືອນຊານຂອງປະຊາຊົນ.
ກອງທັບຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ການປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງຕົນໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟKalibr ຫົກລູກຕົກ ຮວມທັງອີກໂດຣນ 21 ລຳ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານຟ້າເມືອງໂອເດ ຊາ ແຕ່ຊາກຫັກພັງທີ່ພົວພັນ ແລະເຫດລະເບີດໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢູ່ທາງພາກພື້ນດິນ.
ກອງທັບຢູເຄຣນຍັງກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງໂດຣນຫລາຍລຳຕົກ ຢູ່ຂົງເຂດນານຟ້າ ເມືອງມີໂກລາອິບ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດໂດຍທີ່ທາງກອງທັບໄດ້ຍິງໂດຣນ 1 ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 36 ລຳຕົກ ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ.
ຢູ່ຂົງເຂດເມືອງໂອເດຊາ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງທ່າເຮືອຫລາຍແຫ່ງ ອັນເປັນສ່ວນ ນຶ່ງ ຂອງແຜນການລະເລີ້ມອາຫານປະເພດເມັດທະເລດຳ ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະເທິກີ ໄກ່ເກ່ຍເພື່ອຊອກຫາທາງສົ່ງເຂົ້າເບລຂອງຢູເຄຣນອອກໄປສູ່ຕະຫລາດໂລກ.
ຣັດເຊຍກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ເສັດສິ້ນການເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສົ່ງອອກຢ່າງປອດໄພ ຜ່ານກຳປັ່ນລົບຂອງຣັດເຊຍຢູ່ໃນທະ ເລດໍາ.
“ບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກ ພາກສ່ວນຂອງຂໍ້ຕົກລົງທະເລດໍາເຫລົ່ານີ້ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ຣັດເຊຍທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ນໍາປະຕິບັດເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ ເພາະສະນັ້ນເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການຢຸດເຊົາ” ໂຄສົກວັງເຄຣມລິນ ທ່ານເດມີຕຣີ ແພສກັອຟ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນ ດານັກຂ່າວ. “ໃນບໍ່ຊ້າທີ່ພາກສ່ວນຂອງຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ມີການປະຕິບັດຕາມ ທາງຝ່າຍຣັດເຊຍຈະກັບຄືນມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນີ້ທັນທີ.”
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຕົນກໍຄື ຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ.