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ຣັດ​ເຊຍ ແນ​ເປົ້າ​ໃສ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ກີ​ຢິບ ດ້ວຍ​ໂດ​ຣນ ແລະ ລູກ​ສອນ​ໄຟ

  • ວີໂອເອ
ລະ​ເບີດ​ແຕກ​ສາ​ມາດ​ເຫດ​ໄດ້​ຢູ່​ເທິງ​ທ້ອງ​ຟ້າ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ໂດ​ຣນ ແລະ ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ກີ​ຢິບ, ຢູ​ເຄ​ຣນ, 29 ພຶດ​ສະ​ພາ 2023.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້​ໄດ້​ລາຍ​ງານການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຄັ້ງ​ໃໝ່​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ໃສ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ກີ​ຢິບ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຢ່າງ​ດຸ​ເດືອດ​ສອງ​ຄືນ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ຂອງ​ປະ​ເທດນັ້ນ.

ເຈົ້າ​ຄອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ກີ​ຢິບ ທ່ານ ວິ​ຕາ​ລີ ກ​ລິ​ຈ​ໂກ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ Telegram ວ່າ​ມັນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ລະ​ເບີດ​ຢູ່​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ແລະ ໄດ້​ບອກ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢູ່​ໃນ​ບ່ອນ​ທີ່​ປອດ​ໄພ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ຕາມຫຼັງ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ ກ​ລິ​ຈ​ໂກ ໄດ້​ເອີ້ນ​ວ່າ “ເປັນ​ອີກ​ຄືນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ສຳ​ລັບ​ນະ​ຄອນຫຼວງ.”

ທ່ານ ເຊີ​ຮີ ປັອບ​ໂກ, ຫົວ​ໜ້າ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານກອງ​ທັບ​ຂອງ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ກອງ​ກຳ​ລັງ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ໃຊ້​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ນຳ​ວິ​ຖີ ແລະ ໂດ​ຣນ ຊາ​ເຮັດ ພ້ອ​ມ​ກັນ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ເມື່ອ​ຂ້າມ​ຄືນ​ນັ້ນ, ທີ່​ແນ​ເປົ້າ​ໃສ່ ກີ​ຢິບ ເປັນ​ຄັ້ງ​ທີ 15 ໃນ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພານີ້.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ກ່ອນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຕອບ​ໂຕ້​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ທີ່​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ເຊິ່ງ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ຈະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຍາດ​ເອົາ​ເຂດ​ແດນ​ທີ່ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ຍຶດ​ໄປ​ກັບ​ມາ​ຄືນ ນັບ​ຕັ້ງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ບຸກ​ລຸກ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຢ່າງ​ເຕັມ​ອັດ​ຕາ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ​ກາຍນີ້.

ກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ກ່າວວ່າໂດຍ​ລວມ​ແລ້ວ, ລະ​ບົບ​ປ້ອງ​ກັນ​ອາ​ກາດ​ໄດ້​ຍິງ​ໂດຣນ 29 ຈາກ 35 ລຳ​ຕົກ ແລະ ລູກ​ສອນ​ໄຟ 37 ຈາກ 40 ລູກ​ທີ່ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ຍິງ​ເມື່ອ​ຂ້າມ​ຄືນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຕ່າງໆ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ຖືກ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຂອງກອງ​ທັບ​ໃນ​ເມືອງ ຄ​ແມ​ລ​ນິດ​ສ​ກີ (Khmelnytskiy), ທຳ​ລາຍ​ເຮື​ອ​ບິນ 5 ລຳ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ ດິ​ມິ​ໂຕ​ຣ ຄູ​ເລ​ບາ ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ວ່າ “ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍໂດ​ຣນ ແລະ ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ບັນ​ດາ​ເມືອງ​ທີ່​ສະ​ຫງົບ​ສຸກ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣ​ນ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຖືກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ວ່າເປັນປົກ​ກະ​ຕິ, ບໍ່​ວ່າ​ມັນຈະເກີດ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍ​ຊ່ຳ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ.” ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ “ມັນ​ແມ່ນ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ສົງ​ຄາມ​ທັງ​ໝົດ ແລະ ຕ້ອງ​ຖືກ​ຢຸດ​ດ້ວຍ​ການ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ, ລວມ​ທັງ​ດ້ວຍ​ເຮືອ​ບິນ F-16 ແລະ ເອົາ​ຊະ​ນະ​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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