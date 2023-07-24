ຣັດເຊຍລາຍງານວ່າ ການໂຈມຕີໂດຍໂດຣນຂອງຢູເຄຣນ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ແນໃສ່ນະຄອນຫລວງມົສກູ ແລະ ແຫລມໄຄຣເມຍທີ່ຖືກຍຶດຄອງໂດຍຣັດເຊຍ ໃນຂະນະທີ່ຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ທໍາການໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງຫລ້າສຸດໃສ່ທ່າເຮືອໂອເດຊາທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ກອງທັບຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫລືໂດຣນທີ່ໂຈມຕີມົສກູນັ້ນຕົກສອງລຳ. ເຈົ້າຄອງນະຄອນດັ່ງກ່າວ, ທ່ານເຊີເກ ຊອບຢານິນ ເວົ້າວ່າ ອາຄານທີ່ ບໍ່ແມ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສສອງຫລັງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ແຕ່ວ່າບໍ່ມີລາຍງານວ່າ ມີຜູ້ ໄດ້ ຮັບບາດເຈັບຫລືເສຍຊີວິດ.
ອົງການຂ່າວຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ຊິ້ນສ່ວນຂອງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ເຂດກົມໂຊມົລສກີ (Komsomolsky) ໃກ້ກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍ.
ສ່ວນຢູ່ແຫລມໄຄຣເມຍນັ້ນ ຜູ້ປົກຄອງລັດທີ່ແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນຂອງຢູເຄຣນໄດ້ຖະຫລົ່ມຄັງເກັບກະສຸນປືນ ໃນຂະນະທີ່ກອງປ້ອງກັນອາກາດໄດ້ຍິງໂດຣນ 11 ລຳຕົກ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກອງທັບຢູເຄຣນກໍກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ທຳລາຍສາງເກັບອາຫານປະເພດເມັດແຫ່ງນຶ່ງ ແລະເຮັດໃຫ້ກຳມະກອນ 4 ຄົນບາດເຈັບ ໃນການບຸກໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງຣັດເຊຍໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງທ່າເຮືອໂອເດຊາ.
ກອງບັນຊາການທະຫານທາງພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນ ຂັບຂອງຣັດເຊຍ 3 ລຳຕົກ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການໂຈມຕີໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ຣັດເຊຍໄດ້ໂຈມຕີທ່າເຮືອໂອເດຊາ ຫຼາຍຄັ້ງໃນອາທິດ ທີ່ນັບຕັ້ງແຕ່ປະເທດນີ້ ໄດ້ ປະກາດວ່າ ຕົນຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງລິເລີ້ມກ່ຽວກັບອາຫານປະເພດເມັດທະເລດໍາ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂົນສົ່ງອາຫານທີ່ເປັນເມັດຈາກທ່າເຮືອຂອງຢູເຄຣນ ຜ່ານທະເລດໍາໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂດໂລດິເມຍ ເຊເລນສກີ ໄດ້ໃຊ້ສ່ວນນຶ່ງຂອງຄຳປາໄສໃນຕອນກາງຄືນຂອງທ່ານໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອປະນາມການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍໃສ່ເມືອງໂອເດຊາ ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນສູນກາງແຫ່ງປະຫວັດສາດຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນສະຖານທີ່ມໍລະດົກໂລກແຫ່ງນຶ່ງຂອງອົງການຢູແນສໂກ (UNESCO).