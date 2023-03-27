ຢູເຄຣນ ໂຈມຕີປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ສຳລັບແຜນການທີ່ຈະຕິດຕັ້ງອາວຸດນິວເຄລຍສະໜາມຢູ່ໃນເບລາຣຸສ ຕາມຊາຍແດນທາງພາກເໜືອຂອງຢູເຄຣນ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເປີດກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແບບສຸກເສີນຂອງສະຫະປະຊາຊາດຂຶ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກີຢິບກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ຣັດເຊຍໄດ້ຢືນຢັນໃຫ້ຮູ້ອີກເທື່ອນຶ່ງວ່າ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຮັກສາອາວຸດນິວເຄລຍເພື່ອໃຫ້ເປັນສິ່ງສະກັດກັ້ນ ແລະປ້ອງກັນສົງຄາມໄດ້ ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອເປັນເຄື່ອງ ມືຂົ່ມຂູ່ ແລະນາບຂູ່.
ທ່ານປູຕິນ ໄດ້ປະກາດການສົ່ງອາວຸດນິວເຄລຍສະໜາມ ໄປໃຫ້ ໃນວັນເສົາຜ່ານມາ ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນຍ້ອນວ່າປະເທດຕາເວັນຕົກສະຫນັບສະຫນຸນ ກໍາລັງທະຫານຂອງຢູເຄຣນເພີ່ມຂຶ້ນ, ລວມທັງການຕັດສິນໃຈຂອງອັງກິດ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທີ່ຈະສົ່ງລູກປືນທີ່ຍິງລົດຫຸ້ມເກາະ ທີ່ບັນຈຸທາດຢູເຣນຽມແບບເພີ້ມແສນຍານຸພາບໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ.
ເລຂາທິການສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະປ້ອງກັນຊາດຂອງຢູເຄຣນ, ທ່ານໂອເລັກຊີ ດານີລອຟ (Oleksiy Danilov) ກ່າວໃນທວີດເຕີໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ການປະ ກາດຂອງທ່ານປູຕິນແມ່ນ “ບາດກ້າວນຶ່ງທີ່ນຳໄປສູ່ການທຳລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງພາຍ ໃນ” ຂອງເບລາຣຸສ ແລະກ່າວວ່າ ວັງເຄຣັມລິນ “ໄດ້ເອົາເບລາຣຸສ ເປັນຕົວປະກັນດ້ານນິວເຄລຍ.”
ເບິ່ງວີດິໂອທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ Veronica Balderas Iglesias:
ທ່ານປູຕິນກ່າວວ່າ ການວາງຫົວນິວເຄຼຍສະໜາມຂອງຣັດເຊຍຢູ່ເບລາຣຸສ ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບສະຫະລັດຕິດຕັ້ງອາວຸດນິວເຄຼຍຢູ່ແບລຈ້ຽມ, ເຢຍຣະມັນ, ອີຕາລີ, ເນເທີແລນ ແລະເທີກີ.
"ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຮັດມາໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດ, ເອົາມັນໄປປະຈຳໄວ້ຢູ່ໃນບາງປະເທດພັນທະມິດ, ກະກຽມຖານຍິງມັນ ແລະການຝຶກອົບຮົມກອງທະຫານຂອງພວກເຂົາ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ນໍາຣັດເຊຍ.
ທ່ານປູຕິນ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີເບລາຣຸສ, ທ່ານອາເລັກແຊນເດີ ລູຄາເຊນໂກ (Alexander Lukashenko) ໄດ້ຮ້ອງຂໍມາເປັນເວລາດົນນານ ທີ່ຈະມີອາວຸດນິວເຄລຍຢູ່ໃນປະເທດຂອງຕົນ ເພື່ອຕອບໂຕ້ກັບການຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງເນໂຕ ທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດພັນທະມິດຕາເວັນຕົກທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ເບລາຣຸສ ມີຊາຍແດນ ຕິດກັບ 3 ປະເທດສະມາຊິກເນໂຕ ຄື ລັດເວຍ, ລີທົວເນຍ ແລະ ໂປແລນ, ໃນ ຂະນະທີ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ດິນແດນເບລາຣຸສ ເປັນບ່ອນຕັ້ງຖານປະຕິບັດງານເພື່ອສົ່ງ ກຳລັງທະຫານເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ຕອນທີ່ການບຸກລຸກໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນເດືອນກຸມພາປີ ກາຍນີ້.