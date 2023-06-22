ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດໃສ່ ຣັດເຊຍ ສຳລັບການເຮັດສົງຄາມຂອງພວກເຂົາ ກັບ ຢູເຄຣນ, ໂດຍໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ປະເທດຕ່າງໆທີ່ທຸລະກິດທັງຫຼາຍໄດ້ໃຊ້ຊ່ອງຫວ່າງໃນມາດຕະການລົງໂທດຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາເພື່ອສືບຕໍ່ເຮັດການຄ້າກັບ ຣັດເຊຍ, ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການບຸກລຸກ 16 ເດືອນ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ທີ່ມີສະມາຊິກ 27 ປະເທດໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດ 10 ຮອບໃສ່ບໍລິສັດຕ່າງໆຂອງ ຣັດເຊຍ, ໃນຂະນະດຽວກັບໄດ້ກັກຊັບ ແລະ ຫ້າມການເດີນທາງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ.
ມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ນັ້ນໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ການກີດກັນວັດຖຸທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສົງຄາມ ແລະ ສິນຄ້າບໍ່ໃຫ້ໄປຮອດ ຣັດເຊຍ ຜ່ານປະເທດຕ່າງໆທີ່ເຮັດການຄ້າກັບສະຫະພາບຢູໂຣບ ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັກສາສາຍພົວພັນທາງການຄ້າຕາມປົກກະຕິກັບ ມົສກູ.
ປະທານຄະນະກຳມາທິການ ຢູໂຣບ ທ່ານນາງ ເອີຊູລາ ວອນ ເດີ ເລເຢັນ, ເຊິ່ງແມ່ນຫົວໜ້າອຳນາດບໍລິຫານຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ກ່າວວ່າມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ຈະ “ຮັບມືກັບການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຄື່ອງຈັກສົງຄາມຂອງທ່ານ ປູຕິນ ດ້ວຍການຫ້າມສົ່ງອອກທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າເກົ່າ, ແນເປົ້າໃສ່ອົງກອນຕ່າງໆທີ່ສະໜັບສະໜູນວັງ ເຄຣັມລິນ.”
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຄື່ອງມືຕໍ່ຕ້ານການຫຼົບຫຼີກຂອງພວກເຮົາຈະປ້ອງກັນ ຣັດເຊຍ ຈາກການໄດ້ຮັບສິນຄ້າທີ່ຖືກຂວ້ຳບາດ.”
ນອກຈາກມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ ອີຣ່ານ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ສະໜອງໂດຣນໃຫ້ ຣັດເຊຍ ນັ້ນ, ມັນເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ການຄ້າຜ່ານປະເທດອື່ນໆ.
ມາດຕະການໃໝ່ດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ 71 ບຸກຄົນ ແລະ 33 ອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເນລະເທດເດັກນ້ອຍ ຢູເຄຣນ ໄປ ຣັດເຊຍ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.
ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງລວມມີການຫ້າມເຂົ້າຫາທ່າເຮືອຕ່າງໆໃນສະຫະພາບຢູໂຣບໂດຍເຮືອທີ່ພົວພັນໃນການຂົນສົ່ງກຳປັ່ນຕໍ່ກຳປັ່ນ ເວລາທີ່ມັນມີການສົງໄສວ່າເຮືອລຳນັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຄົາລົບການຫ້າມນຳເຂົ້ານ້ຳມັນດິບ ຣັດເຊຍ ທາງທະເລ ແລະ ຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນເປໂຕຣລຽມເຂົ້າມາໃນກຸ່ມດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນັ້ນມາດຕະການດັ່ງກ່າວກໍຈະສະເໜີການລະງັບໃບອະນຸຍາດການອອກອາກາດຂອງສື່ມວນຊົນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ ຣັດເຊຍ 5 ແຫ່ງໃນສະຫະພາບຢູໂຣບ.