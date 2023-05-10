ຣັດເຊຍ ໄດ້ເດີຍສວນສະໜາມກຳລັງທະຫານ ແລະ ອາວຸດຂ້າມຈະຕຸລັດແດງໃນນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນການລະນຶກເຖິງໄຊຊະນະຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ລັດທິ ນາຊີ ໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ, ແຕ່ມັນແມ່ນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ທີ່ຖືກຕັດສັ້ນລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈາກປີທີ່ຜ່ານມາ ຍ້ອນຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນສະໜາມລົບໃນການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ 14 ເດືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສທີ່ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ໜ້າວັງເຄຣັມລິນນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ໂຈມຕີ “ບັນດາຜູ້ມີອຳນາດຕາເວັນຕົກໃນທົ່ວໂລກ,” ພັນທະມິດຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນສົງຄາມໂລກເມື່ອ 80 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມສີວິໄລແມ່ນຢູ່ໃນ “ຈຸດທີ່ກຳລັງຫັນປ່ຽນແປງຢ່າງແນ່ນອນ.”
ຜູ້ນຳ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສົງຄາມທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນຕໍ່ບ້ານເກີດຂອງພວກເຮົາ.”
ການເດີນສວນສະໜາມຈະຕຸລັດແດງແມ່ນມີການສະແດງທີ່ໂອ້ອວດຕາມປະເພນີຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນມັນຖືກຕັດສັ້ນລົງຢ່າງບໍ່ມີຄວາມຜິດພາດຈາກການສະເຫຼີມສະຫຼອງເມື່ອວັນທີ 9 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບ ໄຊຊະນະຂອງພັນທະມິດໃນ ຢູໂຣບ. ແທນທີ່ໃຫ້ກອງທະຫານຮາບລົດຖັງລຸ້ນໃໝ່ນັ້ນ, ແມ່ນລົດຖັງບູຮານສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ T-34 ຄັນດຽວແລ່ນຂ້າມຈະຕຸລັດດັ່ງກ່າວ. ການບິນຜ່ານຂອງເຮືອບິນລົບຕາມປົກກະຕິແມ່ນຖືກຍົກເລີກ.
ຢູ່ແນວໜ້າການຕໍ່ສູ້ໃນ ຢູເຄຣນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າການ
ປ້ອງກັນອາກາດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຂອງຣັດເຊຍຕົກ 23 ຈາກ 25 ລູກສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ເມື່ອຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ບໍ່ມີລາຍງານຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ.