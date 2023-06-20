ຈະບໍ່ມີການສົນທະນາຕໍ່ໄປ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມອົງການເນໂຕ້ຂອງຢູເຄຣນ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດຈະມາເຖິງນີ້ ຢູ່ນະຄອນວິລນຽສ ປະເທດລີທົວເນຍ ທີ່ຫົວໜ້າອົງການເນໂຕ ທ່່ານເຈັນ ສະໂຕລເຕັນເບີກ ໄດ້ກ່າວລະຫວ່າງກອງປະຊຸມນັກຂ່າວຢູ່ນະຄອນເບີລິນ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ທ່ານສະໂຕລເຕັນເບີກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈະບໍ່ມີການເຊື້ອເຊີນຢ່າງເປັນທາງການສຳ ລັບຢູເຄຣນ ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມພັນທະມິດແອັດແລນຕິກເໜືອ ແຕ່ວ່າຈະມີການສົນ ທະນາຢ່າງຈິງຈັງ ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ໃນເດືອນກໍລະກົດວ່າ “ຈະເຄື່ອນໄຫວແບບໃດເພື່ອໃຫ້ຢູເຄຣນມີຄວາມໃກ້ຊິດກ່ອນເກົ່າກັບເນໂຕ.” ທ່ານກ່າວວ່າ ການເນັ້ນໜັກຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຈະເວົ້າກ່ຽວກັັບວ່າ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຢູເຄຣນປະສົບຜົນສຳເລັດປ້ອງກັນໂຕຕໍ່ຕ້ານຣັດເຊຍ ແລະກ່າວເພີ້ມວ່າ “ຢ່າງໜ້ອຍຢູເຄຣນໄດ້ຊະນະ ບໍ່ມີບັນຫາທີ່ຈະສົນທະນາຢູ່ກັບການພົວພັນທັງ ໝົດຕໍ່ການເປັນສະມາຊິກ.”
ທ່ານສະໂຕລເຕັເບີກ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ມີການເຫັນພ້ອມຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ບັນດາສະມາຊິກເນໂຕ ມື້ນຶ່ງຢູເຄຣນຈະເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມພັນທະມິດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຣັດເຊຍບໍ່ມີອໍານາດຍັບຢັ້ງ ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ.
ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງຢູເຄຣນ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມອົງການເນໂຕ ມີກ່ອນທັງການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍປີກາຍນີ້ ແລະການຜະໜວກເອົາໄຄຣເມຍໃນປີ 2014.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ລັດຖະບານຂອງທ່ານຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເປັນການງ່່າຍ” ສຳລັບຢູເຄຣນເຂົ້າຮ່ວມອົງການເນໂຕ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກສົງຄາມດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງປະຕິບັດເຊັ່ນດຽວກັນກັບກໍລະນີ ຂອງບັນດາສະມາຊິກປະ ເທດອື່ນໆ.