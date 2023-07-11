ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອົງການເນໂຕ ຕ້ອງໃຫ້ການຢືນຢັນ ຮັບເອົາຢູເຄຣນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ລະຫວ່າງກອງປະ ຊຸມສຸດຍອດຂອງອົງການເນໂຕເປັນເວລາສອງວັນ ທີ່ນະຄອນວິລນຽສ ປະເທດລີທົວເນຍ ໃນວັນອັງຄານ ແລະວັນພຸດ.
“ຄວາມປອດໄພແທ້ຈິງຢູ່ນີ້ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງອົງການເນໂຕ ຂຶ້ນຢູ່ກັບ ຢູເຄຣນ” ທີ່ທ່ານເຊເລນສ໌ກີ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ຜ່ານວີດີໂອຕອນຄໍ່າ. “ເວລາພວກເຮົາໄດ້ຍືນຄຳຮ້ອງຂໍເຂົ້າຮ່ວມອົງການເນໂຕ ພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ: ພວກເຮົາໃນຄວາມເປັນຈິງ ແມ່ນເປັນພັນທະມິດແລ້ວ. ອາວຸດຂອງພວກເຮົາເປັນອາວຸດຂອງພັນທະມິດ. ຄຸນຄ່າຂອງພວກເຮົາ ເປັນອັນທີ່ພັນທະມິດເຊື່ອຖືໃນນະຄອນວິລນຽສ ຕ້ອງຢືນຢັນທັງໝົດນີ້” ທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວ.
ບັນດາສະມາຊິກອົງການເນໂຕ ຍັງມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່ຽວກັບໂອກາດການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງຢູເຄຣນ ຢູ່ໃນພັນທະມິດກອງທັບ ລະຫວ່າງ ພວກທີ່ຢູ່່ທາງພາກຕາເວັນອອກຢູໂຣບ ແລະຢູ່ໃນທາງຜ່ານໂດຍກົງຂອງຣັດເຊຍ. ແລະເລື້ອງດັ່ງກ່າວທີ່ສະຫະລັດ ແລະເຢຍຣະມັນຢ້ານວ່າ ສະ ມາຊິກອົງການເນໂຕສຳລັບຢູເຄຣນ ກ່ອນສົງຄາມສິ້ນສຸດລົງ ຈະແກ່ດຶງເອົາພັນທະມິດທັງໝົດ ເຂົ້າສູ່ການຂັດແຍ້ງກັບຣັດເຊຍ ແລະໂອກາດກໍ່ໃຫ້ເກີດສົງ ຄາມຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການເນໂຕ ທ່ານເຈັນ ສະໂຕເຕັນເບີກ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ສະເໜີໂຄງການ ທີ່ຮວມທັງຍົກຍ້າຍບາງຂໍ້ກຳນົດທີ່ສຳຄັນ ເພືຶ່ອໃຫ້ຢູເຄຣນໄດ້ເຂົ້າເປັນພັນທະມິດ: ແຜນປະຕິບັດງານເພື່ອເຂົ້າເປັນສະ ມາຊິກ (MAP) ລາຍຊື່ການເມືອງ ເສດຖະກິດ ແລະເປົ້າໝາຍກອງທັບ ທີ່ບັນດາປະເທດຢູໂຣບຕາເວັນອອກອື່ນໆ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມພັນທະມິດ.