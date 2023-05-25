ຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ກຳລັງທະຫານຂອງຕົນໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຊາເຮດ (Shahed) ຂອງອີຣ່ານ ທີ່ຣັດເຊຍໃຊ້ໂຈມຕີເຂດຕ່າງໆ ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງຢູເຄຣນນັ້ນຕົກ 36 ລຳ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ກອງທະຫານຣັດເຊຍ "ຄາດໄວ້ວ່າ ຈະແນໃສ່ໂຈມຕີພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນ ແລະສະຖານທີ່ທາງທະຫານ."
ຣັດເຊຍໄດ້ໃຊ້ການໂຈມຕີທາງອາກາດຊ້ຳແລ້ວ ຊ້ຳອີກ ລວມທັງການໂຈມຕີ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງເຖິງການເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຕົກໃສ່ເປົ້າໝາຍເພື່ອທຳລາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນຢູເຄຣນ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ໄດ້ຂຽນລົງໃນສັງຄົມອອນລາຍ ເທເລແກຣມ (Telegram) ວ່າ “ເປັນຄືນທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະບາຍໃຈເລີຍ.”
"ໂດຍສືບຕໍ່ກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃນຢູເຄຣນ, ສັດຕູໄດ້ໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຊາເຮດ 36 ລຳ. ບໍ່ມີລຳໃດໃນນັ້ນ ໄປເຖິງເປົ້າຫມາຍຂອງມັນເລີຍ. ຍ້ອນກໍາລັງປ້ອງກັນອາກາດຂອງພວກເຮົາ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນເຖິງ 100 ເປີເຊັນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຊເລນສ໌ກີ.
ຢູ່ໃນແຫລມໄຄຣເມຍນັ້ນ, ຜູ້ປົກຄອງລັດທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍຣັດເຊຍ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ກຳລັງປ້ອງກັນອາກາດໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຕົກ 6 ລຳໃນຕອນກາງຄືນ.
ທ່ານເຊີເກ ອັກຊີໂຢນອຟ (Sergei Aksyonov) ກ່າວໃນເທເລແກຣມ (Telegram) ວ່າ ບໍ່ມີໃຜເສຍຊີວິດ ຫຼືໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ຫົວໜ້າກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງແວກເນີຂອງຣັດເຊຍ, ທ່ານເຢບເກນີ ພຣີໂກຊິນ (Yevgeny Prigozhin) ກ່າວໃນວີດີໂອ ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ກຳລັງທະຫານຂອງທ່ານ ໄດ້ເລີ້ມຖອນອອກຈາກເມືອງບັກມຸດຂອງຢູເຄຣນແລ້ວ.
ທ່ານ ພຣີໂກຊິນກ່າວວ່າ ກອງທັບຣັດເຊຍຈະເຂົ້າມາແທນກຳລັງທະຫານຂອງກຸ່ມແວກເນີ ແລະວ່າ ໜ່ວຍທະຫານຂອງທ່ານ ຈະຖອນອອກໄປໃຫ້ໝົດ ໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນານີ້.