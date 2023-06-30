ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຢູເຄຣນ ແບບບໍ່ມີການປະກາດລ່ວງໜ້າ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແລະພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ.
ທ່ານເພັນສ໌ ແມ່ນຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຂອງຢູເຄຣນ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງ.
ທ່ານເພັນສ໌ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ NBC ຊຶ່ງເປັນຜູ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອ ໃນການເປັນຜູ້ນຳ ໂລກເສລີຂອງອາເມຣິກາ. ແຕ່ມາທີ່ນີ້ໃນນາມປະຊາຊົນທຳມະດາສາມັນ ເພື່ອມາເບິ່ງດ້ວຍຕາຂອງໂຕເອງ ໃນຄວາມເປັນວີລະຊົນຂອງທະຫານຢູເຄຣນ ທີ່ຮັກສາແນວປ້ອງກັນຢູ່ຕາມປ່າດົງເຫຼົ່ານັ້ນ ມາເບິ່ງຄວາມເປັນວິລະຊົນຂອງຜູ້ຄົນຢູ່ທີ່ນີ້ ທີ່ເມືອງເອີພິນ ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ຕ້ານຢັນກອງທັບຣັດເຊຍ ມາເບິ່ງຄອບຄົວບ່ອນທີ່ບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຍິງຖະຫຼົ່ມໂຈມຕີ ທ່າມກາງການຮຸກຮານທີ່ໄຮ້ສຳນຶກແລະບໍ່ມີການເກາະຜິດໃດໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າໜັກແໜ້ນຕື່ມຂຶ້ນ ສຳລັບພາກສ່ວນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເພື່ອສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອາເມຣິກາສະໜັບສະໜຸນຢ່າງແຂງຂັນຕໍ່ເພື່ອມິດແລະພັນທະມິດຊາວຢູເຄຣນ.
ນອກຈາກພົບປະກັບທ່ານເຊເລນສະກີແລ້ວ ທ່ານເພັນສ໌ ຍັງມີລາຍງານວ່າໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງມອສຊຸນ ບູຊາ ແລະເອີພິນ ສາມຊຸມຊົນທີ່ທະຫານຣັດເຊຍໄດ້ທຳລາຍເປັນສ່ວນໃຫຍ່.
ນອກນັ້ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຂອງອົງການກອງທຶນສາກົນ IMF ຍັງໄດ້ເສັດສິ້ນການທົບທວນໃນການຮ້ອງຂໍເງິນຮອບກຳອິດຂອງຢູເຄຣນ 15.6 ຕື້ໂດລາ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ກີຢິບ ຖອນເງິນ 890 ລ້ານໂດລາໄດ້ໃນທັນທີເພື່ອສະໜັບສະໜຸນງົບປະມານ.