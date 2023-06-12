ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ 23 ຄົນບາດເຈັບ ເວລາທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ລະດົມຍິງໃສ່ສະຖານທີ່ພັກຂອງຄົນຊະລາ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກອົບພະຍົບໃນເຮືອນ້ອຍຈາກເຂດທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມໃນພາກພື້ນເຄີສັນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວຫາວ່າກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳລາຍປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອ.
ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນເຄີສັນ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ ຢູເຄຣນ, ທ່ານ ໂອເລັກແຊນເດີ ໂປຣຄູດິນ ໄດ້ກ່າວໃນໂທລະພາບ ຢູເຄຣນ ວ່າ “ມື້ນີ້, ພວກກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ລະດົມຍິງໃສ່ເຮືອສາມລຳທີ່ຖືກໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອອກຈາກເຂດທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມ(ທາງພາກຕາເວັນອອກ.)
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສປະຈຳທຸກຄືນນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວປະນາມການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ໃສ່ເສັ້ນທາງການອົບພະຍົບສຳລັບພົນລະເຮືອນທີ່ຫຼົບໜີຈາກເຂດທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນແມ່ນການອົບພະຍົບອອກຈາກບ້ານ ຄາດາຊິນກາ, ໝູ່ບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ກ້ຳຊ້າຍຂອງພາກພື້ນ ເຄີສັນ. ຜູ້ບຸກລຸກໄດ້ກໍ່ໄພພິບັດດ້ວຍການລະເບີດເຂື່ອນ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນປະເຊີນກັບຊະຕາກຳຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເມືອງ ແລະ ບ້ານທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ລະດົມຍິງໃສ່ເຮືອທີ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາຄົນໜີອອກໄປ.”
ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ປະກາດການກັກເພື່ອກວດໂຣກໃນເມືອງ ໂຮລາ ປຣິສ
ຕານ ທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມເຊິ່ງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຄອບຄອງໃນພາກພື້ນ ເຄີສັນ, ກີດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳໃດໆເຂົ້າໄປຫາປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານກອງທັບຂອງເມືອງ, ທ່ານນາງ ສວິດລານາ ລິນນິກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເມືອງດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກປິດ. ຣັດເຊຍ ໄດ້ປິດທາງເຂົ້າ ແລະ ອອກທຸກແຫ່ງ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ເທື່ອວ່າມັນຈະມີການນຳສົ່ງນ້ຳດື່ມ ແລະ ອາຫານຖືກຈັດຂຶ້ນຫຼືບໍ່.”
ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້, ຮອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຢູເຄຣນ ທ່ານນາງ ແຮນນາ ມາເລຍ ໄດ້ກ່າວຫາວ່າເຂື່ອນ ຄາຄອຟກາ ຖືກລະເບີດຖິ້ມໂດຍກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີ ພາກພື້ນເຄີສັນ. ຂອງ ຢູເຄຣນ.