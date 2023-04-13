ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ເປີດການສືບສວນວິດີໂອໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ທີ່ຕັ້ງໃຈຢາກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີທະຫານຄົນນຶ່ງຂອງກີຢິບຖືກຕັດຫົວ.
ອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ບໍ່ສາມາດກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງວິດີໂອນັ້ນໄດ້ໃນທັນທີ. ແຕ່ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ, ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ກ່າວຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມຜ່ານ ທາງວີດີໂອວ່າ "ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ມີໃຜໃນໂລກນີ້ທີ່ຈະສາມາດເມີນເສີຍໄດ້: ເມື່ອເຫັນວ່າມັນງ່າຍປານໃດທີ່ພວກຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້ຈະເຂັ່ນຂ້າຄົນໄດ້."
ທ່ານເຊເລນສ໌ກີ ກ່າວວ່າ ວິດີໂອນັ້ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ "ການປະຫານຊີວິດຄົນຢູ ເຄຣນທີ່ຖືກຈັບໄດ້" ແລະເວົ້າວ່າ "ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ສະແດງປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບມັນ. ຢ່າຫວັງໄວ້ວ່າມັນຈະຖືກລືມໄປ, ຢ່າຄິດວ່າເວລານັ້ນຈະລ່ວງເລີຍໄປ.”
ວິດີໂອທີ່ວ່ານັ້ນ ປາກົດວ່າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ຊາຍທີ່ມີຄວາມເມື່ອຍລ້າ ນຸ່ງຊຸດສີຂຽວທີ່ມີປ້າຍສີເຫຼືອງຕິດຢູ່ແຂນ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຊຸດທີ່ນັກລົບຢູເຄຣນນຸ່ງ. ສຽງຮ້ອງຂອງລາວ ດັງຂຶ້ນກ່ອນທີ່ຊາຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ຢູ່ໃນຊຸດລາຍທະຫານໃຊ້ມີດຕັດຫົວລາວ. ຜູ້ຊາຍ ໃນຊຸດລາຍທະຫານ ແລະຜູ້ຊາຍອີກຄົນນຶ່ງຕ່າງກໍເວົ້າພາສາຣັດເຊຍ.
ອົງການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງລັດຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ເປີດການສືບສວນເລື້ອງນີ້, ອີງຕາມທ່ານວາສຊີລ ມາລິອຸກ (Vasyl Maliuk), ຫົວໜ້າອົງການດັ່ງກ່າວ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງສຶກສາເບິ່ງວິດີໂອ ເພື່ອຊອກຫາຕົວຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບເລື້ອງນີ້ ພ້ອມທັງລະບຸຕົວຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍອີກດ້ວຍ.
ໂຄສົກວັງເຄຣມລິນ, ທ່ານດມິຕຣີ ເພສກັອຟ ເອີ້ນພາບຖ່າຍດັ່ງກ່າວວ່າ “ເປັນຕາ ຢ້ານ” ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ ຕ້ອງໄດ້ມີການກວດສອບຄວາມແທ້ຈິງຂອງມັນ.
ຫົວໜ້າດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງຢູເຄຣນ, ທ່ານດມິດຕຣີ ລູບີເນດສ໌ (Dmytro Lubinets) ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄະນະກຳມະການສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດທຳການສືບສວນເລື້ອງນີ້.