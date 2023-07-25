ອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ (IAEA) ກ່າວວ່າ ພະນັກງານໄດ້ເຫັນການວາງລະເບີດຕໍ່ຕ້ານສ່ວນບຸກຄົນ ຢູ່ບໍລິເວນໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍຊາໂປຣິສເຊຍຂອງຢູເຄຣນ.
ອົງການ IAEA ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ ລະເບີດຕໍ່ຕ້ານສ່ວນບຸກຄົນ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ “ຢູ່ເຂດກັນລະຫວ່າງເຂດພາຍໃນ ແລະບໍລິ ເວນກີດຂວງພາຍນອກ.” ອົງການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ບໍ່ໄດ້ເຫັນລະເບີດ “ຢູ່ໃນບໍລິເວນພາຍໃນຂອງສະຖານທີ່.”
ຣັດເຊຍໄດ້ຄວບຄຸມໂຮງໄຟຟ້າແຫ່ງນີ້ ນັບແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນຂັ້ນທຳອິດ ໃນການຮຸກຮານຢູເຄຣນ. ອົງການ IAEA ໄດ້ເຕືອນຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກຂອງໂອກາດທີ່ຈະເກີດໄພພິບັດທາດ້ານນິວເຄລຍ ໃນຂະນະທີ່ອົງການດັ່ງກ່າວສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ເອົາມາດຕະທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງຢູໂຣບ.
ຫົວໜ້າອົງການ IAEA ທ່ານຣາຟາແອລ ໂກຣຊີ ໄດ້ບອກໃຫ້ຊາບ ເຖິງການວາງລະເບີດຊຶ່ງເປັນການຕັດສິນໃຈຂອງທະຫານ ແລະໄດ້ມີຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດຄວບຄຸມໂດຍທະຫານ.
“ແຕ່ວ່າການມີລະເບີດດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນບໍລິເວນ ເປັນເລື້ອງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ກັບມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະການແນະນຳຄວາມປອດໄພດ້ານນິວເຄລຍຂອງອົງການ IAEA ແລະຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໂຮງງານ ເຖິງແມ່ນວ່າຖ້າຫາກອົງການ IAEA ລິເລີ້ມການຊັງຊາທີ່ໄດ້ອີງໃສ່ການສັງເກດການຂອງຕົນເອງ ແລະການຢັ້ງຢືນຂອງໂຮງງານ ທີ່ວ່າເກີດການລະເບີດໃດໆຂອງລະເບີດເຫລົ່ານີ້ ຈະບໍ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພດ້ານນິວເຄລຍ ແລະລະບົບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຖານທີ່” ທ່ານໂກຣຊີ ໄດ້ກ່າວ.
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງອົງການ IAEA ຍັງສືບຕໍ່ສັງເກດການເບິ່ງການສະໜອງ ນໍ້າ ເພື່ອເຮັດເຕົາແຍກຂອງໂຮງໄຟຟ້າເຢັນ ຫລັງຈາກໄດ້ມີການທຳລາຍ ເມື່ອເດືອນມິຖຸນາ ເຂື່ອນກາໂກຟກາ ທີ່ໄດ້ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ອ່າງເກັບນໍ້າຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງໄຟຟ້າ ອົງການ IAEA ໄດ້ກ່າວ.
“ຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ຍັງສືບຕໍ່ມີນໍ້າພຽງພໍສຳລັບຫລາຍເດືອນ” ອົງການ IAEA ໄດ້ກ່າວ.