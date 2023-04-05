ສະຫະລັດ ໄດ້ສະໜອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານທະຫານມູນຄ່າ ສອງພັນຫົກຮ້ອຍລ້ານໂດລາໃຫ້ ຢູເຄຣນ ທີ່ລວມມີລູກປືນສຳລັບລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດ ແພັດທຣີອັອດ (Patriot) ແລະ ເຣດ້າການກວດກາສາມໜ່ວຍ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງລວມມີລູກປືນຫຼາຍຮ້ອຍພັນລູກພ້ອມກັບລູກປືນໃຫຍ່ 155 ມມ, ເຊິ່ງກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ສືບຕໍ່ໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຕອບໂຕ້ຕໍ່ການບຸກລຸກທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງ ຣັດເຊຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດຄົນນຶ່ງ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົມກັບນັກຂ່າວໂດຍບໍ່ປະສົງອອກຊື່, ໄດ້ກ່າວວ່າອຸປະກອນໃໝ່ໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວເຊັ່ນລົດບັນທຸກຕິດປືນ 30 ມມ ເກົ້າຄັນສາມາດ “ກວດຫາ ແລະ ສະກັດກັ້ນເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼືໂດຣນ ເຊັ່ນໂດຣນ ຊາເຮັດ (Shahed) ທີ່ຖືກຜະລິດໂດຍ ອີຣ່ານ” ທີ່ ມົສກູ ໄດ້ໃຊ້ໃນການຕໍ່ສູ້ປັດຈຸບັນນີ້.
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອປະມານ 500 ລ້ານໂດລາທີ່ຖືກປະກາດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ຈະສະໜອງລູກປືນ ແລະ ອຸປະກອນຈາກຄັງກອງທັບ ສະຫະລັດ ດ້ວຍການໃຊ້ອຳນາດເບີກຖອນຂອງປະທານາທິບໍດີ. ອີກໂຄງການນຶ່ງມູນຄ່າ ສອງພັນນຶ່ງຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ຈະຊື້ລູກປືນ ແລະ ອາວຸດຫຼາກຫຼາຍຊະດິດສຳລັບ ຢູເຄຣນ ໃນອະນາຄົດ.
ສະຫະລັດ ຕອນນີ້ໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມປອດໄພມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 30 ຕື້ໂດລາໃຫ້ ຢູເຄຣນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກລຸກໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ. ເວລາຖືກພິຈາລະນາເປັນເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ ຫຼື GDP ຂອງປະເທດຜູ້ບໍລິຈາກນັ້ນ, ສະຫະລັດ ຢູ່ໃນອັນດັບທີ 10 ໃນການບໍລິຈາກດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ ກີຢິບ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຫົວໜ້ານະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຂອງ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ທ່ານ ໂຈເຊັຟ ບໍແຣລ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ບັນດາຜູ້ນຳ ຢູເຄຣນ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາ ຈີນ ວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງທະຫານຕໍ່ການຮຸກຮານຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບຣັສໂຊລສ໌ ປະເທດ ແບລຈຽມ, ບ່ອນທີ່ບັນດາລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດແມ່ນກຳລັງປະຊຸມກັນ, ແລະ ກ່ອນການຢ້ຽມຢາມຈີນຂອງທ່ານໃນອາທິດໜ້ານັ້ນ, ທ່ານ ບໍແຣລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະພາບຢູໂຣບແມ່ນໄດ້ “ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ ຈີນ ວ່າຖານະຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນຄວາມໂຫດຮ້າຍ ແລະ ອາຊະຍາກຳສົງຄາມຂອງ ຣັດເຊຍ ຈະພິຈາລະນາຄຸນນະພາບຂອງສາຍພົວພັນຂອງພວກເຮົາກັບ ປັກກິ່ງ.”